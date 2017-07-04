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    Лежен перешел в «Ньюкасл»

    Защитник «Эйбара» Флориан Лежен продолжит карьеру в Англии. «Ньюкасл» объявил о подписании контракта с 26-летним футболистом. Соглашение с французом рассчитано до лета 2022 года. По неофициальным данным, «Эйбар» получил за Лежена 8,5 миллиона фунтов.

    В минувшем сезоне защитник провел в чемпионате Испании 34 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    04.07.2017 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 13:20

      Это в память о недавней французской "колонии" в Ньюкасле?, или там стали считать что "без французов нет Ньюкасла"?, а если более серьезно видел я этого Лежена в Эйбаре грузный, медленный , немного недотепистый, короче в Англии таких игроков любят ,особенно защитников, думаю заиграет в Англии , если не в Ньюкасле , то в каком нибудь Бернли точно заиграет.

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