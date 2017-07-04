Лежен перешел в «Ньюкасл»

Это в память о недавней французской "колонии" в Ньюкасле?, или там стали считать что "без французов нет Ньюкасла"?, а если более серьезно видел я этого Лежена в Эйбаре грузный, медленный , немного недотепистый, короче в Англии таких игроков любят ,особенно защитников, думаю заиграет в Англии , если не в Ньюкасле , то в каком нибудь Бернли точно заиграет.
Защитник «Эйбара» Флориан Лежен продолжит карьеру в Англии. «Ньюкасл» объявил о подписании контракта с 26-летним футболистом. Соглашение с французом рассчитано до лета 2022 года. По неофициальным данным, «Эйбар» получил за Лежена 8,5 миллиона фунтов.
В минувшем сезоне защитник провел в чемпионате Испании 34 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.