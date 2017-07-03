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«Краснодар» продал 10 тысяч абонементов на следующий сезон

3 июля 2017, 20:13
8

Директор «Краснодара» по продажам и спортивному маркетингу Вадим Воинов сообщил о продажах билетов на следующий сезон.

«Если говорить в целом о динамике, то средняя посещаемость матчей РФПЛ выросла с 11 тысяч в сезоне-2015/16 до 17 тысяч в сезоне-2016/17. При этом средняя посещаемость матчей РФПЛ, проведенных на новом стадионе – 22 тысячи человек.

На сегодняшний день, почти за месяц до первого матча на нашем стадионе, мы продали уже около 10 тысяч абонементов. И я очень рад, что большая часть купивших, это владельцы абонементов прошлого сезона, которые воспользовались своим приоритетом при покупке годовых карт на новый сезон», – сказал работник клуба.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (8)
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Одинокий волк Маквейд
1499103295
Вот зачем Гинера злите?
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Бугимен
1499105947
Так и наш Спартак догоните ребята!
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Tsigan
1499109261
Краснодар потихоньку но планомерно делает своё дело.
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KARAT777
1499113147
ждем результатов и количество вырастет
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Одинокий волк Маквейд
1499113465
Теперь стабильно играть в Европе, завоевать имя и рейтинг, чтобы можно приглашать серьезных игроков, а дальше, лет через пять можно бороться за титул.
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Parham
1499142265
На правильном пути!
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