«Краснодар» продал 10 тысяч абонементов на следующий сезон

Директор «Краснодара» по продажам и спортивному маркетингу Вадим Воинов сообщил о продажах билетов на следующий сезон.

«Если говорить в целом о динамике, то средняя посещаемость матчей РФПЛ выросла с 11 тысяч в сезоне-2015/16 до 17 тысяч в сезоне-2016/17. При этом средняя посещаемость матчей РФПЛ, проведенных на новом стадионе – 22 тысячи человек.

На сегодняшний день, почти за месяц до первого матча на нашем стадионе, мы продали уже около 10 тысяч абонементов. И я очень рад, что большая часть купивших, это владельцы абонементов прошлого сезона, которые воспользовались своим приоритетом при покупке годовых карт на новый сезон», – сказал работник клуба.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице.