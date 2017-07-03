Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» продал 10 тысяч абонементов на следующий сезон

    Директор «Краснодара» по продажам и спортивному маркетингу Вадим Воинов сообщил о продажах билетов на следующий сезон.

    «Если говорить в целом о динамике, то средняя посещаемость матчей РФПЛ выросла с 11 тысяч в сезоне-2015/16 до 17 тысяч в сезоне-2016/17. При этом средняя посещаемость матчей РФПЛ, проведенных на новом стадионе – 22 тысячи человек.

    На сегодняшний день, почти за месяц до первого матча на нашем стадионе, мы продали уже около 10 тысяч абонементов. И я очень рад, что большая часть купивших, это владельцы абонементов прошлого сезона, которые воспользовались своим приоритетом при покупке годовых карт на новый сезон», – сказал работник клуба.

    По итогам минувшего сезона чемпионата России «быки» заняли четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 4 июля 2017, 07:24

      На правильном пути!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 23:24

      Теперь стабильно играть в Европе, завоевать имя и рейтинг, чтобы можно приглашать серьезных игроков, а дальше, лет через пять можно бороться за титул.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 03:41

      5 лет долго можно и сейчас, нет сильных команд у нас, достаточно с судьями договорится как спартак сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 июля 2017, 23:19

      ждем результатов и количество вырастет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > KARAT777 3 июля 2017, 23:25

      Верной дорогой идете, товарищи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 22:14

      Краснодар потихоньку но планомерно делает своё дело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 июля 2017, 21:19

      Так и наш Спартак догоните ребята!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 20:34

      Вот зачем Гинера злите?

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11