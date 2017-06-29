Роналду поделился фото с двумя новорожденными детьми

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился фото, на котором он держит двух новорожденных детей. Ранее сообщалось, что близнецов футболисту родила суррогатная мать.

«Так счастлив, что в моей жизни появились две новых любви», – написал Роналду на своей странице в Instagram.

Отметим, что в связи с рождениями детей Роналду покинул расположение сборной Португалии и не примет участия в матче за третье место Кубка конфедераций-2017.