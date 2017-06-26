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  • Товарищеский матч. «Локомотив» отправил в ворота «Анкарана» 10 безответных мячей, Ари и Галаджан сделали по хет-трику

Товарищеский матч. «Локомотив» отправил в ворота «Анкарана» 10 безответных мячей, Ари и Галаджан сделали по хет-трику

26 июня 2017, 20:44
11

В товарищеском матче «Локомотив» нанес крупное поражение словенскому «Анкарану» – 10:0.

Хет-триками в составе железнодорожников отметились Ари и Артем Галаджан, по дублю сделали Мануэль Фернандеш и Алексей Миранчук.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Анкаран (Словения) – 10:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 4; 2:0 – Фернандеш, 16; 3:0 – Ари, 30; 4:0 – Ари, 38; 5:0 – Ал. Миранчук, 49; 6:0 – Ари, 52; 7:0 – Ал. Миранчук, 57; 8:0 – Галаджан, 61; 9:0 – Галаджан, 64; 10:0 – Галаджан, 87.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (11)
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insider_retro
1498499849
Порезвились.... Отработали схемы....
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Спартач_навсегда
1498500360
ничо так развлеклись ,здорово))))
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карасевщина
1498501843
ой ну все вот это просто реал отдыхает
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Pourport
1498503494
Анкаран это что?
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Марсович
1498504921
Первенство бани!
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pus87
1498505262
так бы в официальных матчах играли
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RedGreenHooligan
1498512895
ну что сказать) жаль не приехал основной соперник на спаринг( пришлось играть с любителями... ну хоть уверенности набрались) p/s так то Алексей Миранчук не играл, а голы забивал его брат...
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tank219
1498526004
Дрожи премьер-лига, паровоз на всех парах прет
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amol4anoff
1498537015
Размялись)
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Cosh18
1498556983
всё... все голы в этом сезоне уже забиты)
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