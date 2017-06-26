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    Товарищеский матч. «Локомотив» отправил в ворота «Анкарана» 10 безответных мячей, Ари и Галаджан сделали по хет-трику

    В товарищеском матче «Локомотив» нанес крупное поражение словенскому «Анкарану» – 10:0.

    Хет-триками в составе железнодорожников отметились Ари и Артем Галаджан, по дублю сделали Мануэль Фернандеш и Алексей Миранчук.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Анкаран (Словения) – 10:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 4; 2:0 – Фернандеш, 16; 3:0 – Ари, 30; 4:0 – Ари, 38; 5:0 – Ал. Миранчук, 49; 6:0 – Ари, 52; 7:0 – Ал. Миранчук, 57; 8:0 – Галаджан, 61; 9:0 – Галаджан, 64; 10:0 – Галаджан, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 20:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 27 июня 2017, 12:49

      всё... все голы в этом сезоне уже забиты)

      0
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 27 июня 2017, 07:16

      Размялись)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 04:13

      Дрожи премьер-лига, паровоз на всех парах прет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 27 июня 2017, 00:34

      ну что сказать) жаль не приехал основной соперник на спаринг( пришлось играть с любителями... ну хоть уверенности набрались)
      p/s так то Алексей Миранчук не играл, а голы забивал его брат...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      pus87 26 июня 2017, 22:27

      так бы в официальных матчах играли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Марсович 26 июня 2017, 22:22

      Первенство бани!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 июня 2017, 21:58

      Анкаран это что?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 21:30

      ой ну все вот это просто реал отдыхает

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:06

      ничо так развлеклись ,здорово))))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 20:57

      Порезвились.... Отработали схемы....

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