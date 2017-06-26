Товарищеский матч. «Локомотив» отправил в ворота «Анкарана» 10 безответных мячей, Ари и Галаджан сделали по хет-трику

В товарищеском матче «Локомотив» нанес крупное поражение словенскому «Анкарану» – 10:0.
Хет-триками в составе железнодорожников отметились Ари и Артем Галаджан, по дублю сделали Мануэль Фернандеш и Алексей Миранчук.
Товарищеский матч
Локомотив (Россия) – Анкаран (Словения) – 10:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Фернандеш, 4; 2:0 – Фернандеш, 16; 3:0 – Ари, 30; 4:0 – Ари, 38; 5:0 – Ал. Миранчук, 49; 6:0 – Ари, 52; 7:0 – Ал. Миранчук, 57; 8:0 – Галаджан, 61; 9:0 – Галаджан, 64; 10:0 – Галаджан, 87.
Источник: Бомбардир.ру