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    «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за нападающего «Тальереса»

    Нападающий «Тальереса» Хонатан Менендес может перейти в «Зенит». По информации источника, руководство петербургского клуба готово заплатить за 23-летнего игрока 6 миллионов евро.

    «Потенциальный новобранец сине-бело-голубых привлек внимание петербургского клуба своими техническими данными, а также способностью занять сразу несколько позиций в группе атаки», – заявил источник.

    В прошедшем сезоне Менендес провел за «Тальерес» в чемпионате Аргентины 21 матч, в которых записал на свой счет девять голов и две результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    26.06.2017 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 27 июня 2017, 11:33

      Готов, прямо разбежался...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:06

      идет борьба посмотрим кто кого))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 20:31

      Один из многих... Настоящие бомбардиры вон в контрольном матче Локомотив-Раднички проявляют себя.... Девять мячиков накидали к концу 2-ого тайма...

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