«Зенит» готов заплатить 6 миллионов за нападающего «Тальереса»

Нападающий «Тальереса» Хонатан Менендес может перейти в «Зенит». По информации источника, руководство петербургского клуба готово заплатить за 23-летнего игрока 6 миллионов евро.

«Потенциальный новобранец сине-бело-голубых привлек внимание петербургского клуба своими техническими данными, а также способностью занять сразу несколько позиций в группе атаки», – заявил источник.

В прошедшем сезоне Менендес провел за «Тальерес» в чемпионате Аргентины 21 матч, в которых записал на свой счет девять голов и две результативные передачи.