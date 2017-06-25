Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб находится в поисках усиления атаки и готов приобрести 21-летнего француза.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 25,5 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.