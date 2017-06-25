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    Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Арсенал»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб находится в поисках усиления атаки и готов приобрести 21-летнего француза.

    По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 25,5 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2019 года.

    В прошедшем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    25.06.2017 15:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 25 июня 2017, 16:44

      Нефигово "МЮ" обосрется, если продаст француза в "Арсенал" за 25,5 лямов, Купили-то его за 80 вроде бы))

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 июня 2017, 15:28

      Арсен будет доволен)

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 25 июня 2017, 15:20

      Хотят купить, а действующий контракт уже рассчитан до лета 2019))

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