Куртуа требует двойного увеличения зарплаты в «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассчитывает на повышение зарплаты. Его действующий контракт рассчитан до лета 2019 года, по нему футболист получает 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сейчас ведутся переговоры о продлении контракта. Первое предложение со стороны руководства клуба бельгиец уже отклонил. Он рассчитывает поднять уровень своей зарплаты вдвое.

В прошедшем сезоне 25-летний вратарь сыграл в составе лондонцев 39 матчей во всех турнирах, пропустив в них 32 гола.