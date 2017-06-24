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    Куртуа требует двойного увеличения зарплаты в «Челси»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассчитывает на повышение зарплаты. Его действующий контракт рассчитан до лета 2019 года, по нему футболист получает 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Сейчас ведутся переговоры о продлении контракта. Первое предложение со стороны руководства клуба бельгиец уже отклонил. Он рассчитывает поднять уровень своей зарплаты вдвое.

    В прошедшем сезоне 25-летний вратарь сыграл в составе лондонцев 39 матчей во всех турнирах, пропустив в них 32 гола.

    Источник: Daily Mail

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    24.06.2017 10:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 15:44

      Думаю договорятся ! Нормально стоит в воротах и Челси точно нужен !

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 июня 2017, 12:01

      Не смотря на кол-во пропущенных,очень дельный голкипер.
      Страшно взвесить сколько он голевых моментов парировал!)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 10:18

      Сложно оценить этот эпизод по цифрам и комментам.... Взаимодействие клуба, игрока и его агента - это тонкая грань деятельности на фоне контракта, пожеланий игрока, статуса и возможностей клуба и изворотливости агента.... Понаблюдаем.... Глядя на подобное, может будем меньше удивляться тому, что творится у нас....

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