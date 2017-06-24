Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Верратти отказался подписывать с «ПСЖ» новый контракт с зарплатой в 12 миллионов в год

    «ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в команде полузащитника Марко Верратти. Напомним, что 24-летний футболист намерен перейти этим летом в «Барселону».

    Сообщается, что руководство французского клуба предложило игроку сборной Италии новый контракт с увеличением заработной платы до 12 миллионов евро в год, однако хавбек отверг это предложение.

    В том случае, если бы Верратти согласился продлить соглашение с парижанами, он стал бы самым высокооплачиваемым футболистом «ПСЖ».

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июня 2017, 13:58

      Ой пожалеет потом Вератти, в Барсе вряд ли столько ему дадут, да и непонятно будет ли в стартовый состав проходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:05

      Где бы ни был, крови попьет за здравие всем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 24 июня 2017, 09:33

      А Вдруг в Барсе не получится у него )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 24 июня 2017, 08:28

      Психи 12млн. Найдут лучше. Он же уже не хочет оставаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 24 июня 2017, 08:24

      Слушай, Вератти, по-братски советую: позвони в Зенит и смело проси двадцатку. Дадут даже больше, но верхушку придется отдавать. Звони, пока там кого-попало не набрали! Потом спасибо скажешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 июня 2017, 07:05

      Отпустите его, вряд ли даже с такой зарплатой захочет показывать высокий уровень в команде за которую не хочет выступать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 июня 2017, 06:59

      В Барселоне явно больше дают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 05:43

      ПаСиЖуры, я готов сменить фамилию на Вератти, пишите в личку.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11