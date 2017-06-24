Верратти отказался подписывать с «ПСЖ» новый контракт с зарплатой в 12 миллионов в год

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в команде полузащитника Марко Верратти. Напомним, что 24-летний футболист намерен перейти этим летом в «Барселону».

Сообщается, что руководство французского клуба предложило игроку сборной Италии новый контракт с увеличением заработной платы до 12 миллионов евро в год, однако хавбек отверг это предложение.

В том случае, если бы Верратти согласился продлить соглашение с парижанами, он стал бы самым высокооплачиваемым футболистом «ПСЖ».