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    Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом»

    Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» в прямом эфире покажет Первый канал. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    «Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Матч начнется в 21:00. Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес», – сказал Прядкин.

    Напомним, встреча пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 18:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 июня 2017, 15:31

      Матч с Новой Зеландией в день матча на Первом канале анонсировали. К вечеру не удержались и заменили трансляцию на "точь-в-точь". Им надо осторожней обещать: "Суперкубок покажет Первый канал, если какое-нибудь шоу не вмешается".

      0
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 24 июня 2017, 12:05

      зае*** этот первый канал! время они выбрали!! ни чего так то что страна у нас большая и ночью футбол смотреть не айс??? да еще и в регионах часто вместо прямого эфира показываете с 10 минутным отставанием. ублюдки!!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июня 2017, 05:50

      А почему на вокзале,
      А не на Спартаковском спортзале?

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 23 июня 2017, 21:55

      Главное чтобы потом не передумали и в записи в час ночи не показали , а то у них бывают программы и поважнее )

      3
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      Рейтинг: +15

      Френки_Б 23 июня 2017, 21:02

      да фигня,опять на урале в записи!

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 июня 2017, 20:37

      почему не на спартаковском

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 июня 2017, 20:16

      Без вопросов,Спартак выиграет,можем поспорить

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 23 июня 2017, 19:16

      Палыч умеет выигрывать отдельные матчи, надеюсь на победу Локомотива. Однако поражение в случае чего не будет провалом. Для обеих команд эта игра- отличная практика, чтобы хорошо вкатиться в сезон.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2017, 19:08

      вперед локо надо сезон с трофеем начанать

      4
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 июня 2017, 18:46

      Все надеемся, тем более не выигрывали Суперкубок ни разу...

      6
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