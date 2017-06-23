Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом»

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» в прямом эфире покажет Первый канал. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Матч начнется в 21:00. Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес», – сказал Прядкин.

Напомним, встреча пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Черкизово.