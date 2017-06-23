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    «ПСЖ» заработал во Франции больше всех от телевизионных трансляций

    Объявлены денежные суммы, полученные французскими клубами от телевизионных трансляций по итогам прошедшего сезона в Лиге 1. Лидирует в этом списке «ПСЖ», получивший 57,85 миллиона евро. Стоит отметить, что парижане финишировали на втором месте по итогам сезона.

    Источник: Twitter

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    23.06.2017 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 23 июня 2017, 12:22

      Интересно, а наши клубы РФПЛ вообще зарабатывают от телетрансляций??? Я бы с удовольствием ознакомился с такой же ведомостью для российских команд...

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