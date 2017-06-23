«ПСЖ» заработал во Франции больше всех от телевизионных трансляций

Объявлены денежные суммы, полученные французскими клубами от телевизионных трансляций по итогам прошедшего сезона в Лиге 1. Лидирует в этом списке «ПСЖ», получивший 57,85 миллиона евро. Стоит отметить, что парижане финишировали на втором месте по итогам сезона.

Bonjour à tous ceux qui supportent le club qui a empoché 35,454M€ de droits TV



Via @lequipe pic.twitter.com/ZUG4mEPF0E — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) 23 июня 2017 г.