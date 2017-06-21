Решение по делу о шантаже Вальбуэна будет вынесено 11 июля

Боже мой.... Я думал что уже все давным давно они разобрали!!! Прикальнулись над ним, теперь мусолить будут лет 5 этот конфликт.
Стало известно, что кассационный суд Франции отклонил апелляцию нападающего «Реала» Карима Бензема, которого полузащитник Матье Вальбуэна в 2015 году обвинил в шантаже видеозаписью интимного характера. В скандале также было замешано несколько других известных футболистов.
Таким образом, окончательный вердикт по данному делу будет вынесен 11 июля. Стоит отметить, что из-за данного скандала Бензема был исключен из сборной Франции,