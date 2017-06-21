Решение по делу о шантаже Вальбуэна будет вынесено 11 июля

Стало известно, что кассационный суд Франции отклонил апелляцию нападающего «Реала» Карима Бензема, которого полузащитник Матье Вальбуэна в 2015 году обвинил в шантаже видеозаписью интимного характера. В скандале также было замешано несколько других известных футболистов.

Таким образом, окончательный вердикт по данному делу будет вынесен 11 июля. Стоит отметить, что из-за данного скандала Бензема был исключен из сборной Франции,