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    Решение по делу о шантаже Вальбуэна будет вынесено 11 июля

    Стало известно, что кассационный суд Франции отклонил апелляцию нападающего «Реала» Карима Бензема, которого полузащитник Матье Вальбуэна в 2015 году обвинил в шантаже видеозаписью интимного характера. В скандале также было замешано несколько других известных футболистов.

    Таким образом, окончательный вердикт по данному делу будет вынесен 11 июля. Стоит отметить, что из-за данного скандала Бензема был исключен из сборной Франции,

    Источник: Marca

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    21.06.2017 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 21 июня 2017, 16:44

      Боже мой.... Я думал что уже все давным давно они разобрали!!! Прикальнулись над ним, теперь мусолить будут лет 5 этот конфликт.

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