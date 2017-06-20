O Jogo: Павон отказался от перехода в «Зенит»

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон отклонил вариант продолжения карьеры в России. Как сообщается, 21-летний футболист отказался от перехода в «Зенит».

Аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе, где к нему есть интерес со стороны итальянских и португальских клубов. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Павона 15 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.