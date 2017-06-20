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    O Jogo: Павон отказался от перехода в «Зенит»

    Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон отклонил вариант продолжения карьеры в России. Как сообщается, 21-летний футболист отказался от перехода в «Зенит».

    Аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе, где к нему есть интерес со стороны итальянских и португальских клубов. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Павона 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: O Jogo

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    20.06.2017 18:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 20:56

      Разумный парняга... Знает себе цену и прикинул будущее...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июня 2017, 20:04

      павон хочет играть в лч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 июня 2017, 19:45

      Вот так вот, выскочат из грязи в князи и начинают, размахивая грязными купюрами, свататься ко всем красавицам... а рожа то грязная... вот и получают от ворот поворот...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 июня 2017, 19:36

      Зенит негласно попал под санкции. Пора включать импортозамещение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > APchelov 20 июня 2017, 19:41

      похоже так! Ростов еще не весь растащили!

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2017, 19:31

      Все от зеньки отказываются...даже бабки не помогают

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июня 2017, 19:23

      Пресса и пропоганда которая представляет Россию как европейской-азиатскую "Папуа Гвинею" сделали своё дело. Они говорят про питерский стадион который строился несколько пятилеток, его сумму и рабский труд который использовался при его строительстве. А дальше все додумывают..... И никакими бабками никого сюда не загонишь.

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 20 июня 2017, 18:53

      Что то все отказываются переходить

      3
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