«Зенит» предложил «Боке Хуниорс» 15 миллионов за Павона

По моим подсчетам, ЗЕНИТ приобрел человек 25, куда им столько!!!!!!Они же лавку шлифовать будут!!! Сами не понимают что ли?
«Зенит» намерен приобрести вингера «Бока Хуниорс» Кристиана Павона. Петербуржцы уже сделали предложение аргентинскому клубу в размере 15 миллионов евро. При этом сообщается, что «генуэзцы» хотят выручить от продажи 21-летнего футболиста 22 миллиона.
Действующее соглашение полузащитника рассчитано до июня 2020 года.
В минувшем сезоне Павон принял участие в 24-х матчах, записав в свой актив восемь голов и шесть результативных передач.