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    «Зенит» предложил «Боке Хуниорс» 15 миллионов за Павона

    «Зенит» намерен приобрести вингера «Бока Хуниорс» Кристиана Павона. Петербуржцы уже сделали предложение аргентинскому клубу в размере 15 миллионов евро. При этом сообщается, что «генуэзцы» хотят выручить от продажи 21-летнего футболиста 22 миллиона.

    Действующее соглашение полузащитника рассчитано до июня 2020 года.

    В минувшем сезоне Павон принял участие в 24-х матчах, записав в свой актив восемь голов и шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    19.06.2017 15:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 19 июня 2017, 21:30

      По моим подсчетам, ЗЕНИТ приобрел человек 25, куда им столько!!!!!!Они же лавку шлифовать будут!!! Сами не понимают что ли?

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > СПАРТ-ТАК 19 июня 2017, 22:22

      Чтоб другим не досталось...

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 16:51

      Как всегда всех в Зенит сватают а в итоге хер с горы придет

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июня 2017, 16:11

      ( А при чем тут "генуэзцы" , я так понимаю, что речь идет о Боке из Буэнос -Айроса) если Павон так хорош, то думаю он в Зенит не поедет, а сразу попробует свои силы в Италии или в Испании

      2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > hevbn 28 19 июня 2017, 19:35

      Всё правильно написано. Прозвище команды - «Генуэзцы» («Xeneizes»). Основатели клуба просто были с итальянскими корнями. Вот и прижилось. Есть ещё и другое прозвище "Boquita".

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > hevbn 28 19 июня 2017, 20:28

      В Зените место в основе, участие в еврокубках - а отсюда уже в гранд какой-нибудь перейти можно будет. А в Италии-Испании начинать придётся с низов. К тому же в России бабло зарабатывать начнёт сходу.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Тоторо 19 июня 2017, 22:23

      Солидно.....

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 16:00

      Купить из первых выгоднее.А то всё через кого то.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 июня 2017, 15:45

      Что в Италии уже всех спросили, и они отказались? )))))

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ufos73 19 июня 2017, 22:24

      А ещё в Албании в футбол играют....

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 июня 2017, 15:34

      Переходят теперь на реальное усиление.

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 15:27

      Ну хоть кто то молодой и перспективный

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:23

      Тут надо потягаться... Цена - это отдельная статья, но чемпионат, возраст и характеристики - очень даже вполне....

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