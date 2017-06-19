«Зенит» предложил «Боке Хуниорс» 15 миллионов за Павона

«Зенит» намерен приобрести вингера «Бока Хуниорс» Кристиана Павона. Петербуржцы уже сделали предложение аргентинскому клубу в размере 15 миллионов евро. При этом сообщается, что «генуэзцы» хотят выручить от продажи 21-летнего футболиста 22 миллиона.

Действующее соглашение полузащитника рассчитано до июня 2020 года.

В минувшем сезоне Павон принял участие в 24-х матчах, записав в свой актив восемь голов и шесть результативных передач.