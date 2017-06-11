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    У Кокорина родился сын

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин 10 июня стал отцом.

    Как сообщил благотворительный фонд, основанный футболистом, у 26-летнего россиянина и его невесты родился сын.

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    Источник: Instagram

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    11.06.2017 13:01
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 12 июня 2017, 15:35

      Ну хоть какая-то отдача от него,поздравляю

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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2017, 01:20

      Мои поздравления и здоровья маме и малышу...

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 июня 2017, 22:36

      Классика
      Приехала делегация дружественно настроенных японцев. Особый интерес у них вызвали детские сады и школы. Гости наперебой восхищались советской малышнёй. А на прошальной пресс-конференции так заявили, что в страна Советов им очень понравились именно дети.
      - А наши стройка, асфальтовые дороги, кварталы новых домов, автомобили, телевизоры, - наседали журналисты.
      - Все, что вы делаете руками - это ужасно, - не выдержал глава делегации. - Но дети, дети у вас получаются просто замечательные

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 11 июня 2017, 21:11

      поздр. Саша!

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      Рейтинг: +2250

      kvm 11 июня 2017, 19:28

      А кто отец?

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 11 июня 2017, 19:12

      Реализовал выход "один на один".

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 июня 2017, 18:53

      А жениться не получаеться. Обрюхатил девчонку, а жениться как нибудь может быть потом.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2017, 18:51

      Ну хотя бы на нехитрое дело способен ещё)))

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 июня 2017, 17:26

      Что-то при Луческу наши в "Зените" стухли - Кокорин, Шатов, даже словак Роберт Мак вылетел из состава, хотя был безоговорочным лидером петербуржцев. Александра с пополнением в семье!!! Дай Бог, при Манчини все они наладят свою игру и вернутся на прежний уровень в новом сезоне. Сезон перед ЧМ, оба должны быть в сборной...

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июня 2017, 16:46

      ну хотя бы что то получается

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