У Кокорина родился сын

Ну хоть какая-то отдача от него,поздравляю
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин 10 июня стал отцом.
Как сообщил благотворительный фонд, основанный футболистом, у 26-летнего россиянина и его невесты родился сын.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин 10 июня стал отцом.
Как сообщил благотворительный фонд, основанный футболистом, у 26-летнего россиянина и его невесты родился сын.
Мои поздравления и здоровья маме и малышу...
Классика
Приехала делегация дружественно настроенных японцев. Особый интерес у них вызвали детские сады и школы. Гости наперебой восхищались советской малышнёй. А на прошальной пресс-конференции так заявили, что в страна Советов им очень понравились именно дети.
- А наши стройка, асфальтовые дороги, кварталы новых домов, автомобили, телевизоры, - наседали журналисты.
- Все, что вы делаете руками - это ужасно, - не выдержал глава делегации. - Но дети, дети у вас получаются просто замечательные
поздр. Саша!
Реализовал выход "один на один".
А жениться не получаеться. Обрюхатил девчонку, а жениться как нибудь может быть потом.
Ну хотя бы на нехитрое дело способен ещё)))
Что-то при Луческу наши в "Зените" стухли - Кокорин, Шатов, даже словак Роберт Мак вылетел из состава, хотя был безоговорочным лидером петербуржцев. Александра с пополнением в семье!!! Дай Бог, при Манчини все они наладят свою игру и вернутся на прежний уровень в новом сезоне. Сезон перед ЧМ, оба должны быть в сборной...