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    Геркус: «Новые игроки в «Локомотиве»? Будет точечное усиление. Думаю, что пара человек»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб во время летнего трансферного окна сделает несколько приобретений.

    «Нет. Думаю, что пара человек. Будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров; эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете», – сказал Геркус.

    Напомним, по итогам завершившегося сезона «Локомотив» занял в турнирной таблице РФПЛ восьмое место и выиграл Кубок России.

    Источник: ТАСС

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    08.06.2017 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 9 июня 2017, 23:48

      Главное Вротенбергов поменьше

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 9 июня 2017, 09:05

      Ждем усиление

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:24

      Возьмут пару проводников на "Москва-Владивосток"

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