Геркус: «Новые игроки в «Локомотиве»? Будет точечное усиление. Думаю, что пара человек»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб во время летнего трансферного окна сделает несколько приобретений.

«Нет. Думаю, что пара человек. Будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров; эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете», – сказал Геркус.

Напомним, по итогам завершившегося сезона «Локомотив» занял в турнирной таблице РФПЛ восьмое место и выиграл Кубок России.