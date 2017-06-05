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    «Ньюкасл» – о смерти Тиоте: «Мы никогда не забудем тебя, Шейк»

    Пресс-служба «Ньюкасла» выразила слова соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника команды Шейка Тиоте, который защищал цвета английского клуба с 2010 по 2017 год.

    «Мы никогда не забудем тебя, Шейк», – говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что 30-летний ивуариец потерял сознание на тренировке и был доставлен в больницу, где врачи зафиксировали смерть игрока.

    Источник: Twitter

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    05.06.2017 19:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 июня 2017, 07:35

      Помню тот самый матч Ньюкасл-Арсенал, когда случился камбэк с 0-4 и тот самый гол Тиоте. Отличный опорник был(((

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 июня 2017, 23:29

      Спорт, как известно, не лечит... Соболезную

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 5 июня 2017, 22:20

      Не верится, как такое могло произойти, и был допущен на тренировку((очень жаль парня

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 июня 2017, 21:13

      - наверное - ОСН..., но как же он тест-здоровье прошёл?...ох, кто виноват?...(((, очень жалко человека. Жизнь - жесткач(

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 5 июня 2017, 21:00

      Забудут...

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 5 июня 2017, 20:55

      куда мля медики смотрели, мне это не понятно!!!

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      Рейтинг: +90

      alikatos 5 июня 2017, 19:52

      жалко так вот рано уйти

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 июня 2017, 19:49

      Ужас!!! Я сперва подумал, что в драке или еще что нибудь . . . на тренировке . . . очень жаль, хороший был футболист!!! Соболезную!!!

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