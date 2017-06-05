«Ньюкасл» – о смерти Тиоте: «Мы никогда не забудем тебя, Шейк»

Пресс-служба «Ньюкасла» выразила слова соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника команды Шейка Тиоте, который защищал цвета английского клуба с 2010 по 2017 год.

«Мы никогда не забудем тебя, Шейк», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 30-летний ивуариец потерял сознание на тренировке и был доставлен в больницу, где врачи зафиксировали смерть игрока.