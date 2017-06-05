Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсьяль останется в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль продолжит выступление за клуб в следующем сезоне. Об этом рассказал агент Филипп Ламболи, представляющий его интересы.

    «У Антони на руках контракт на ближайшие два года. И сейчас у него нет никаких причин покидать Манчестер.

    Если Эд Вудворд скажет мне, что Марсьялю нужно уйти, тогда это уже будет другой вопрос. Но на нашей последней встрече мне говорили совсем другие вещи», – рассказал агент.

    В прошедшем сезоне 21-летний футболист провел за «МЮ» 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 6 июня 2017, 15:38

      давай, соберись уже)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июня 2017, 06:31

      Подтянут будет классным футболистом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 июня 2017, 15:31

      нужно оставлять брали на будующее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 5 июня 2017, 14:26

      Все впереди еще,потенциал огромный у парня.Поднимет кубок премьер лиги в составе МЮ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 5 июня 2017, 12:42

      Верю в Марсьяля. Он еще покажет свой настоящий футбол.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11