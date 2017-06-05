Марсьяль останется в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль продолжит выступление за клуб в следующем сезоне. Об этом рассказал агент Филипп Ламболи, представляющий его интересы.

«У Антони на руках контракт на ближайшие два года. И сейчас у него нет никаких причин покидать Манчестер.

Если Эд Вудворд скажет мне, что Марсьялю нужно уйти, тогда это уже будет другой вопрос. Но на нашей последней встрече мне говорили совсем другие вещи», – рассказал агент.

В прошедшем сезоне 21-летний футболист провел за «МЮ» 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.