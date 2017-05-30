Сорокин: «Газон стадиона «Санкт-Петербург»? Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет»

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин выразил мнение, что проблемы с газоном на стадионе «Санкт-Петербург» не являются такими серьезными, как о них пишут СМИ.

Напомним, ранее на арене был заменен газон. Сумма смены травяного покрытия оценивается в 21 миллион рублей.

«Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет. Там действительно был газон, который сначала просыпался, затем начал расти недостаточно интенсивно. Он бы все равно вырос, но для того, чтобы избежать каких-либо рисков, было принято решение заменить его на более зрелый газон, которому уже четыре года, – из Гатчины.

Сейчас замена произведена, идет прошивка – это спокойная, кропотливая работа. Если этот газон будет хорошо себя чувствовать, то никто его дальше менять не будет. Конечно, можно и поменять, если появится такая необходимость. Все по ситуации», – сказал Сорокин.