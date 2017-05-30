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  • Сорокин: «Газон стадиона «Санкт-Петербург»? Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет»

Сорокин: «Газон стадиона «Санкт-Петербург»? Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет»

30 мая 2017, 22:24
16

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин выразил мнение, что проблемы с газоном на стадионе «Санкт-Петербург» не являются такими серьезными, как о них пишут СМИ.

Напомним, ранее на арене был заменен газон. Сумма смены травяного покрытия оценивается в 21 миллион рублей.

«Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет. Там действительно был газон, который сначала просыпался, затем начал расти недостаточно интенсивно. Он бы все равно вырос, но для того, чтобы избежать каких-либо рисков, было принято решение заменить его на более зрелый газон, которому уже четыре года, – из Гатчины.

Сейчас замена произведена, идет прошивка – это спокойная, кропотливая работа. Если этот газон будет хорошо себя чувствовать, то никто его дальше менять не будет. Конечно, можно и поменять, если появится такая необходимость. Все по ситуации», – сказал Сорокин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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kuchipachi
1496172726
Дело не в серьезности проблемы, а в том, что после такого длительного, дорогостоящего строительства, нормально все сделать не получилось. То газон гнилой, то крыша течёт, то вип трибуны не те и не понятно сколько ещё денег и времени надо на устранение всех таких нюансов
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Alex ostrov
1496172955
По ситуации.... Как только деньги кончатся так сразу новый газон!!
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мы_не_рабы
1496173302
Строили, строили. Пилили бабло, пилили. Видимо не допилили. Даже место под новый стадион выделили. Что ещё может сказать футбольный функционер. Как в песне: " Всё хорошо. прекрасная маркиза, а в остальном всё хорошо." Грустно.
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cska-62
1496173644
Уже более полувека назад вышла замечательная комедия «Как украсть миллион» (1966) с Одри Хепберн и Питером О’Тулом в главных ролях. Как будто к этому юбилею фильма сама жизнь и строительство в Санкт-Петербурге стадиона «Крестовский» подготовили сюжет фильма с предполагаемым названием «Как украсть миллиард». Дело за сценарием, который напишет Следственный Комитет РФ, режиссурой, которая пока в ведении Прокуратуры РФ, и утверждением персонажей на главные роли судами первой и второй инстанции. Вот ссылка на фильм. Будем наслаждаться комедией и ждать нового сценария: https://my.mail.ru/mail/galya-volkova-58/video/4/331.html?v-ref=fb
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qw3rty33
1496179141
мы никогда не научимся строить для людей а не для отмывки бабок
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multiscan
1496179443
Да,конечно, 21 миллион рублей-такая мелочь! Это всего-то пенсия,например, моей мамы-учительницы за150 лет!
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Wagarti
1496183676
Чтоб блять у вас чемпионат отобрали!!!
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Дядя Серёжа
1496205645
Ну ещё они бы согласились, что всё плохо, Дядька Вовка не спит.
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MDAR
1496210254
Даеш новый газон каждый квартал. 21 млн., да ерунда, если стадион стоит страшно сказать....
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OfaZavr
1496218795
Такие деньги выкидывают на всё и видите ли ничего страшного. На других стадионах почему то подобного не происходит.
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