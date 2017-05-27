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  • Укладка нового газона на арене «Санкт-Петербург» будет завершена 12-13 июня

Укладка нового газона на арене «Санкт-Петербург» будет завершена 12-13 июня

27 мая 2017, 13:52
13

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, сколько времени понадобится для замены поля на стадионе на Крестовском острове. Новый газон, выращенный в городе Гатчин Ленинградской области, уже начали переносить на арену «Санкт-Петербург».

«Еще в прошлом году, когда мы понимали, что могут быть проблемы с футбольным полем, мы заблаговременно исследовали рынок футбольных рулонных газонов. Изучали опыт Германии, Нидерландов, Краснодарского края. Обнаружили хорошего производителя, который располагается в Ленинградской области – под Гатчиной. После проведения тестовых матчей, мы поняли, что качество пробуждаемого газона неудовлетворительное. «Зенит», «Бамард», футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный.

Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах. Под Гатчиной уже срезан один газон и установлен на тренировочной площадке на Проспекте Металлистов, его качество устроило ФИФА. Второй газон мы готовим к установке сегодня. Уйдет три дня на то, чтобы в полном объеме выполнить работы по укладыванию газона. Следующий этап – это прошивка газона, которая повысит качество покрытия.

Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийное обязательство компании «Бамард» и ФК «Зенит». 12-13 июня все работы на футбольном поле будут завершены», – сказал Албин.

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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DUMOH
1495885038
Интересно,сколько этот стадион проживет)))
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семёнычев
1495885383
Вот,плять!!! Там уж люди 21 лям выбили под это дело,а этот со своим длинным языком тут вылез...
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Обер-КанцлерЪ
1495886853
Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета.

Это конечно прекрасно, но СОБСТВЕННО САМ НОВЫЙ ГАЗОН стоит очень-очень дорого, пусть его и "бесплатно" установят, "бесплатно" демонтировав "старое" (которому всего-то пара месяцев наверно) покрытие
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Roman Armeec
1495887740
Как же забрал этот стадион!!!
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Эд1970
1495888655
Не случайно Зенит зовут "бомжами"стадион и вправду развалится останется один "Петрович"))
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dok66
1495890302
Что за х-нь : -"Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах." А до сего дня Албину это было не известно И на Крестовском решили сеять травку ?
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dok66
1495890581
А 17 июня - на Крестовском матч Кубка конфедераций . Есть гарантия , что хорошо сошьют , а то прямо на матче газон начнет обратно скручиваться в рулоны .
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subbotaspartak
1495891301
Если вдруг что-то с газоном "нечисто". Играть будут на проспекте Металлистов?
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kykyi
1495893075
Когда следующий раз менять будут, 12-13 июня или все же в июле?
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Дядя Серёжа
1495939630
Надо пустить Спартачей пока штанги не поставили, может притопчат.
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