Укладка нового газона на арене «Санкт-Петербург» будет завершена 12-13 июня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, сколько времени понадобится для замены поля на стадионе на Крестовском острове. Новый газон, выращенный в городе Гатчин Ленинградской области, уже начали переносить на арену «Санкт-Петербург».

«Еще в прошлом году, когда мы понимали, что могут быть проблемы с футбольным полем, мы заблаговременно исследовали рынок футбольных рулонных газонов. Изучали опыт Германии, Нидерландов, Краснодарского края. Обнаружили хорошего производителя, который располагается в Ленинградской области – под Гатчиной. После проведения тестовых матчей, мы поняли, что качество пробуждаемого газона неудовлетворительное. «Зенит», «Бамард», футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный.

Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах. Под Гатчиной уже срезан один газон и установлен на тренировочной площадке на Проспекте Металлистов, его качество устроило ФИФА. Второй газон мы готовим к установке сегодня. Уйдет три дня на то, чтобы в полном объеме выполнить работы по укладыванию газона. Следующий этап – это прошивка газона, которая повысит качество покрытия.

Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийное обязательство компании «Бамард» и ФК «Зенит». 12-13 июня все работы на футбольном поле будут завершены», – сказал Албин.

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.