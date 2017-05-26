Роналду удивлен возможным штрафом и тюремным заключением

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признался, что ему нечего скрывать от налоговых органов Испании. И он очень удивлен информацией о том, что ему грозит денежный штраф, а также тюремное заключение из-за невыплаты налогов.

Напомним, вчера стало известно, что в период с 2011 по 2013 год португалец уклонился от выплаты налогов от своей деятельности. В результате этих махинаций казна Испании недосчиталась не менее 8 миллионов евро, считают в Налоговой службе страны.

Сейчас ведется обсуждение, являются ли данные действия футболиста сборной Португалии налоговым преступлением или административным нарушением. В том случае, если действия Роналду будут квалифицированы как административное нарушение, то он может отделаться выплатой 8 миллионов евро. В обратном же случае, ему грозит штраф в размере той же суммы, а также тюремное заключение до 4 месяцев, то есть по одному месяцу за каждый фискальный год с 2011 по 2013 год.