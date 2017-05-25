Возле стадиона «Санкт-Петербург» была обнаружена мина

Возле стадиона «Санкт-Петербург» была обнаружена корабельная мина времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает телеканал «Звезда», мина была обнаружена во время проведения строительных работ на побережье Васильевского острова. Скорее всего, мина была вынесена течением.

Снаряд вывезли на полигон, где его уничтожили методом подрыва.

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» летом будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017.