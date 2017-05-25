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    Возле стадиона «Санкт-Петербург» была обнаружена мина

    Возле стадиона «Санкт-Петербург» была обнаружена корабельная мина времен Великой Отечественной войны.

    Как сообщает телеканал «Звезда», мина была обнаружена во время проведения строительных работ на побережье Васильевского острова. Скорее всего, мина была вынесена течением.

    Снаряд вывезли на полигон, где его уничтожили методом подрыва.

    Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» летом будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 16:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 25 мая 2017, 21:54

      "Скорее всего, мина была вынесена течением".

      Природа сама отторгнуть стадион хочет :-)))

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 20:05

      Кировский стадион, что был на месте нового, строили из бастиона, что воздвигли для обороны города с моря. Это - для тех кто не знает.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 25 мая 2017, 19:00

      А я думал что на Крестовском-и все проблемы одним махом-и строим заново

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 мая 2017, 18:14

      Народные мстители.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 мая 2017, 18:10

      Зловещий знак. Скоро немецкая подлодка времён 2-й Мировой, своим ходом запорется в главные ворота стадиона во время матча.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 мая 2017, 18:05

      Короче петарды на Амиак-Арене лучше не взрывать, мало ли че )))

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 25 мая 2017, 17:29

      А я давно говорил, взорвать к чертям этот позор..кто-то видно так же думал..

      не удивлюсь если скоро появится новость, что выделено хх миллионов для установки системы обнаружения мин около крестовского...

      6
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2017, 17:25

      В связи с обилием и разнообразием новостей о "Крестовском" не удивлюсь подобной новости: в районе стадиона Зенита были найдены инопланетяне. Или останки инопланетян)И вообще любой находке там не удивлюсь)

      2
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 25 мая 2017, 17:19

      А какой заголовок то хороший...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 мая 2017, 17:17

      По сообщению НАК (анти террористический комитет), возле стадиона прошли антиррористические учения, никакой бомбы не было. Кстати, стоимость замены газона превысит 21 млн. рублей, а не 3, как тут брехал местный чинуша.

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