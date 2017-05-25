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    Роналду грозит штраф в 8 миллионов и тюремное заключение

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в период с 2011 по 2013 год уклонился от выплаты налогов от своей деятельности, сообщает Cadena Ser. В результате этих махинаций казна Испании недосчиталась не менее 8 миллионов евро, считают в Налоговой службе страны.

    Сейчас ведется обсуждение, являются ли данные действия футболиста сборной Португалии налоговым преступлением или административным нарушением. В том случае, если действия Роналду будут квалифицированы как административное нарушение, то он может отделаться выплатой 8 миллионов евро. В обратном же случае, ему грозит штраф в размере той же суммы, а также тюремное заключение до 4 месяцев, то есть по одному месяцу за каждый фискальный год с 2011 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 08:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3460

      acor94 25 мая 2017, 21:08

      А я думал что налоги автоматически вычитаются из зарплаты

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 мая 2017, 19:45

      Введите себя прилично поклонники команды, который не смогли выиграть не какой титулы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2017, 12:22

      Только и хотят очернить его репутацию.

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 25 мая 2017, 11:49

      Чушь. Что Месси, что Роналду, имеют достаточное финансовое обеспечение, чтобы платить налоги. 8 Лямов? ОК он уже в 20 столько имел на карте, а сейчас хз хз

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 мая 2017, 11:44

      это выброс новостей что без футбола не скучали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 25 мая 2017, 10:45

      в тюрьме он не скажет что он гей)

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 мая 2017, 10:42

      Возможно, что сам -Роналду узнал об этом в последний момент...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 10:42

      Да все пройдет в административном режиме . Заплатит он эти 8 лямов . И все утихнет .

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2017, 10:33

      Пора Месси и Роналду страну менять, даже в той же Англии эти вопросы проще решаются, Гай Ричи не даст соврать )))

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 25 мая 2017, 10:00

      Ну отсидит, ну не будет играть в футбол больше, зато сможет стримить на ютубе, кричать фарту масти и получать лосей:) Думаю заработает не меньше и налоги платить не надо!

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