«Челси» не будет проводить чемпионский парад на улицах Лондона из-за теракта в Манчестере

Кактакто! Специально в Лондон прилетел! И АПЛ,Джон,Финал и ,я на стадионе чуть не разрыдался(как и многие ) и это всё коту под хвост!!!
«Челси» выразил соболезнования жертвам теракта, который произошел в Манчестере. Также руководство клуба объявило об отмене чемпионского парада по улицам Лондона в качестве меры безопасности.
Также лондонский клуб внесет пожертвование в фонд помощи жертвам терактов. В результате взрыва в Манчестере погибло 22 человека, еще около 120 получили ранения.
Напомним, «Челси» стал чемпионом АПЛ.