«Челси» не будет проводить чемпионский парад на улицах Лондона из-за теракта в Манчестере

«Челси» выразил соболезнования жертвам теракта, который произошел в Манчестере. Также руководство клуба объявило об отмене чемпионского парада по улицам Лондона в качестве меры безопасности.

Также лондонский клуб внесет пожертвование в фонд помощи жертвам терактов. В результате взрыва в Манчестере погибло 22 человека, еще около 120 получили ранения.

Напомним, «Челси» стал чемпионом АПЛ.