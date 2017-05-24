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    «Челси» не будет проводить чемпионский парад на улицах Лондона из-за теракта в Манчестере

    «Челси» выразил соболезнования жертвам теракта, который произошел в Манчестере. Также руководство клуба объявило об отмене чемпионского парада по улицам Лондона в качестве меры безопасности.

    Также лондонский клуб внесет пожертвование в фонд помощи жертвам терактов. В результате взрыва в Манчестере погибло 22 человека, еще около 120 получили ранения.

    Напомним, «Челси» стал чемпионом АПЛ.

    Источник: ФК «Челси»

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    24.05.2017 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 мая 2017, 08:59

      Кактакто! Специально в Лондон прилетел! И АПЛ,Джон,Финал и ,я на стадионе чуть не разрыдался(как и многие ) и это всё коту под хвост!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 17:05

      Демократия , вашу мать . Где МИ-6 ?

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