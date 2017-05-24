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    «Арсенал» готов увеличить зарплату Санчеса до 20 миллионов в год

    «Арсенал» намерен сохранить нападающего Алексиса Санчеса, на которого претендует «Бавария». Лондонский клуб намерен предложить чилийцу новый контракт с окладом около 20 миллионов евро в год.

    Отмечается, что немцы не готовы повторить подобное предложение, так как такая зарплата на несколько миллионов превышает доход главной звезды мюнхенцев Роберта Левандовски. Интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити».

    Текущий контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

    Источник: Bild

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    24.05.2017 14:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +800

      forward33 27 мая 2017, 18:22

      Если реально предложили такие деньги, то Санчес может согласиться.

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 24 мая 2017, 21:46

      не верю

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Tigerss 26 мая 2017, 11:45

      я смотрю реально на руководство арсенала, а не на вещи.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:55

      Думаю надо оставить его,польза большая клубу,игрок хороший

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 мая 2017, 15:04

      С футбольной точки зрения Алексису нужно уходить и не важно куда в Баварию или в Сити он будет там лидером, я вообще думаю , что это нельзя сказать только про две команды Реал и Барселона , но если Санчеса с бытовой точки зрения все устраивает в Арсенале и он готов променять ЛЧ на ЛЕ то пусть он остается .Он там будет "первым парнем на деревне" посмотрим ,что он выберет ,это будет любопытно.

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 мая 2017, 14:35

      Боюсь, что предложение запоздало. Раз лыжи навострил, - то куда-нибудь да уйдёт.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > zatonn 24 мая 2017, 16:40

      Санчесу нужны титулы , а не просто деньги .

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 мая 2017, 14:29

      На такие деньги я согласен, останусь)))

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