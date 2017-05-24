«Арсенал» готов увеличить зарплату Санчеса до 20 миллионов в год

«Арсенал» намерен сохранить нападающего Алексиса Санчеса, на которого претендует «Бавария». Лондонский клуб намерен предложить чилийцу новый контракт с окладом около 20 миллионов евро в год.

Отмечается, что немцы не готовы повторить подобное предложение, так как такая зарплата на несколько миллионов превышает доход главной звезды мюнхенцев Роберта Левандовски. Интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити».

Текущий контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.