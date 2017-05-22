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    Путин 23 мая в Краснодаре встретится с президентом ФИФА

    Президент России Владимир Путин 23 мая в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

    Сообщается, что во вторник глава государства также проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    Кроме того, Путин также посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2017 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 мая 2017, 16:47

      Лучше бы отдали проведение матчей ЧМ Краснодару, чем Сочи , а то просто смешно вместо того чтобы проводить матчи чемпионата мира в городе,где по настоящему любят футбол и где есть две команды. Будут играть в городе в котором команда за последние двадцать лет была только в рекламе.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 16:46

      "Не понятно , но интересно !" Почему в Краснодаре ? И что там делает Инфантино ?

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