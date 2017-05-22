Путин 23 мая в Краснодаре встретится с президентом ФИФА

Лучше бы отдали проведение матчей ЧМ Краснодару, чем Сочи , а то просто смешно вместо того чтобы проводить матчи чемпионата мира в городе,где по настоящему любят футбол и где есть две команды. Будут играть в городе в котором команда за последние двадцать лет была только в рекламе.
Президент России Владимир Путин 23 мая в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.
Сообщается, что во вторник глава государства также проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Кроме того, Путин также посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.