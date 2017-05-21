ЦСКА представил новую форму на следующий сезон и сыграет в ней в матче с «Анжи»

Московский ЦСКА представил форму на следующий сезон. Отметим, что в ней армейцы выйдут на матч 30-го тура РФПЛ против «Анжи».

Комплект экипировки выполнен в темно-синих цветах с красными полосками на плечах. Производителем формы стала компания Adidas.

Матч против «Анжи» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.