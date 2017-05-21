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    ЦСКА представил новую форму на следующий сезон и сыграет в ней в матче с «Анжи»

    Московский ЦСКА представил форму на следующий сезон. Отметим, что в ней армейцы выйдут на матч 30-го тура РФПЛ против «Анжи».

    Комплект экипировки выполнен в темно-синих цветах с красными полосками на плечах. Производителем формы стала компания Adidas.

    Матч против «Анжи» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.05.2017 12:20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 14:54

      Красное полоски на плечах напоминают полковничьи погоны , только без звездочек . А так - нормально ! Если выиграют ЛЧ , сразу получат все звание полковников (шутка) .

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко > dok66 21 мая 2017, 15:55

      ефрейторские

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 21 мая 2017, 14:30

      Просто и стильно!на счет звезд тоже не понимаю почему они их не русуют.может типа она не будут смотреться с армейской звездой

      0
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      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Gazelvagen877 21 мая 2017, 14:34

      Звёзды на матчах лч рисуют, и выглядит так себе

      -1
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 21 мая 2017, 14:05

      Интересно выглядит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +246

      RLoko 21 мая 2017, 13:59

      Неплохо. Может в ЛЧ в ней лучше будут играть.

      -1
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      Рейтинг: +11

      Рулик 21 мая 2017, 13:59

      так себе форма

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 мая 2017, 13:14

      Самая эффектная форма у ЦСКА была полосатая. Ну это на мой взгляд. Это простовата

      0
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      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > APchelov 21 мая 2017, 13:33

      Там и цвет был другой, посветлее. Скорее даже голубой, чем синий. Смотрелась по приятнее этой. Но между этим варианты были хуже.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 мая 2017, 13:09

      Неплохо выглядит. А то все сейчас делают форму без учета клубных цветов. Салатовые были футболки явно не в тему.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Супермачо 21 мая 2017, 13:39

      Причем тут салатовая? На фото домашняя форма.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > bset 21 мая 2017, 14:46

      Да я особо не вдаюсь в подробности - гостевая или домашняя. Помню цвет футболок был такой.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 мая 2017, 13:04

      стильно) adidas, снова начинает набирать обороты, дадут бой Nike, хорошая форма)

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 мая 2017, 13:03

      форма не поможет

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      Рейтинг: +124

      z89 21 мая 2017, 12:59

      не хватает двух звездочек над эмблемой цска

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > z89 21 мая 2017, 13:08

      Кто не дает рисовать? Имеете право - 13 титулов же есть.

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