ЦСКА представил новую форму на следующий сезон и сыграет в ней в матче с «Анжи»

Красное полоски на плечах напоминают полковничьи погоны , только без звездочек . А так - нормально ! Если выиграют ЛЧ , сразу получат все звание полковников (шутка) .
Московский ЦСКА представил форму на следующий сезон. Отметим, что в ней армейцы выйдут на матч 30-го тура РФПЛ против «Анжи».
Комплект экипировки выполнен в темно-синих цветах с красными полосками на плечах. Производителем формы стала компания Adidas.
Матч против «Анжи» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 мая 2017 г.