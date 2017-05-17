Источник: «Реал» готов купить Боатенга за 40 миллионов

Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Реал».

Мадридцы оценивают Боатенга в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что защитник недоволен, что перестал на постоянной основе попадать в состав «Баварии». При этом футболиста в последнее время преследуют травмы.

Боатенг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.