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    Источник: «Реал» готов купить Боатенга за 40 миллионов

    Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Реал».

    Мадридцы оценивают Боатенга в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что защитник недоволен, что перестал на постоянной основе попадать в состав «Баварии». При этом футболиста в последнее время преследуют травмы.

    Боатенг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Kicker.de

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    17.05.2017 10:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 мая 2017, 14:59

      Лучше подгонять к основе Вальехо или Льоренте, как раз подрастут на смену Рамосу

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 17 мая 2017, 14:56

      Не думаю,что нужен,так как у них Диего Льоренте есть и Хесус Вальехо,а так же 3-ий основной защитник Начо Ф.,если учесть,что Пепе уходит

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 мая 2017, 12:50

      Если только мы повторим такую же дурь, как в 2015 с Кроосом, тогда это возможно. Хотя сейчас Пепа уже нет, но есть ещё Кайле Руммениге, от которого в трансферной политике любой гадости для клуба можно ожидать!

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      Рейтинг: +352

      mauxa 17 мая 2017, 10:58

      Так и в Реале он не будет в основе.. Есть Варан и Рамос. А на замену, при условии что уходит Пепе, добро пожаловать!

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