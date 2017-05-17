Бартомеу: «У меня нет ни малейшего желания уходить в отставку»

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном уходе со своего поста из-за скандала, связанного с трансфером нападающего Неймара.

«Всем, кто считает, что менеджмент клуба или я собираемся уйти в отставку: у нас нет ни малейшего намерения это сделать», – сказал функционер.

Напомним, руководство команды признало наличие дополнительных контрактов с игроком, что существенно занизило трансферную стоимость футболиста.