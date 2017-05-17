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    Бартомеу: «У меня нет ни малейшего желания уходить в отставку»

    Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном уходе со своего поста из-за скандала, связанного с трансфером нападающего Неймара.

    «Всем, кто считает, что менеджмент клуба или я собираемся уйти в отставку: у нас нет ни малейшего намерения это сделать», – сказал функционер.

    Напомним, руководство команды признало наличие дополнительных контрактов с игроком, что существенно занизило трансферную стоимость футболиста.

    Источник: Sport1.de

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    17.05.2017 01:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 18 мая 2017, 10:02

      Очень жаль, что вы, твари, останетесь пилить бюджет клуба своими ублюдскими трансферами.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 15:28

      И в испанском чемпионате существует коррупция ! Даже если это Барса ! Деньги - они всегда деньги .

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 мая 2017, 11:31

      Сеньор Бартомеу уже давно заслужил хорошего пинка под зад. При нём Барса из команды-мечты превратилась в команду-скандал.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 мая 2017, 05:31

      Слишком суммы большие, на том и погорели.

      1
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