Бартомеу: «У меня нет ни малейшего желания уходить в отставку»

Очень жаль, что вы, твари, останетесь пилить бюджет клуба своими ублюдскими трансферами.
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном уходе со своего поста из-за скандала, связанного с трансфером нападающего Неймара.
«Всем, кто считает, что менеджмент клуба или я собираемся уйти в отставку: у нас нет ни малейшего намерения это сделать», – сказал функционер.
Напомним, руководство команды признало наличие дополнительных контрактов с игроком, что существенно занизило трансферную стоимость футболиста.