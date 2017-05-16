Ломбертс: «Спартак» стал чемпионом, это плохо. Не хотелось уезжать из России вот так»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что чемпионство «Спартака» стало для него плохим «подарком» в последний сезон в Санкт-Петербурге.

– В ваш последний сезон в России «Спартак» все-таки стал чемпионом. Вы этого так не хотели...

– Да, не хотел. Это плохо. Плохо уезжать вот так. Но это жизнь.

Напомним, что 32-летний футболист со следующего сезона продолжит карьеру в «Остенде». В текущем розыгрыше РФПЛ бельгиец принял участие в семи матчах.