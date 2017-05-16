Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «Спартак» стал чемпионом, это плохо. Не хотелось уезжать из России вот так»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что чемпионство «Спартака» стало для него плохим «подарком» в последний сезон в Санкт-Петербурге.

    – В ваш последний сезон в России «Спартак» все-таки стал чемпионом. Вы этого так не хотели...

    – Да, не хотел. Это плохо. Плохо уезжать вот так. Но это жизнь.

    Напомним, что 32-летний футболист со следующего сезона продолжит карьеру в «Остенде». В текущем розыгрыше РФПЛ бельгиец принял участие в семи матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 16 мая 2017, 20:48

      А если Томь стала бы чемпионом, что было бы легче???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 20:27

      Пистуй дружок на Родину)) и попутного тебе ветра)) Ну и удачи там

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 16 мая 2017, 19:54

      Как "так"? С бронзой все-таки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 19:20

      Глупости какие,поплачь еще на прощание!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 18:14

      Не всё Зениту масленица!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 16 мая 2017, 17:46

      Чемпионство проиграно не просто , а с треском !!! взгляните на таблицу ! не помогло ни что , не колоссальный административный ресурс, не средства господдержки ! уезжай зенытик...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 16 мая 2017, 17:18

      оставайся, ещё разик посмотришь)))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:15

      Ну сколько можно ныть ! Проиграли по делу чемпионство , и успокойтесь . Теперь зажигай у себя в Остенде .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 мая 2017, 16:51

      Ну чтож ты, Коля подкачал ??? Ну ладно, всё равно спасибо , без тебя Зенит был бы не Зенит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 16 мая 2017, 15:53

      Так теперь будет всегда!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11