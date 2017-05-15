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    «Лацио» предлагает 10 миллионов за форварда «Лейпцига»

    В «Лацио» рассматривают вариант приобретения нападающего «РБ Лейпцига» Дави Зелке, сообщает Il Messaggero. Римляне готовы заплатить за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро.

    Сам футболист может согласиться на переезд в Италию учитывая тот факт, что ему не хватает игровой практики в последнее время. В текущем сезоне он лишь дважды выходил на поле в стартовом составе, а на замену – 18 раз. На свой счет он записал четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:16

      Тренер есть, если селекция в Лацио попрет, то будет ОГОНЬ!

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