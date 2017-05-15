«Лацио» предлагает 10 миллионов за форварда «Лейпцига»

В «Лацио» рассматривают вариант приобретения нападающего «РБ Лейпцига» Дави Зелке, сообщает Il Messaggero. Римляне готовы заплатить за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро.

Сам футболист может согласиться на переезд в Италию учитывая тот факт, что ему не хватает игровой практики в последнее время. В текущем сезоне он лишь дважды выходил на поле в стартовом составе, а на замену – 18 раз. На свой счет он записал четыре гола и одну результативную передачу.