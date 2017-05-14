Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миллер: «На «Крестовском» реально можно получить травму»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал состояние газона на новом стадионе «Крестовский». Ранее было принято решение, что свой ближайший матч «Зенит» проведет на «Петровском».

    «Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории. Решение перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский» и оставить новый стадион для игры сборной летом я считаю правильным», – заявил Миллер.

    Ранее сообщалось, что на «Крестовском» придется полностью менять газон.

    Источник: РИА «Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2017 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 14 мая 2017, 21:22

      Федун: - "Мы порвали всех"!!!
      Уже ПОРВАЛИ всех, благодаря судейскому ПРОИЗВОЛУ в пользу Спартака!!!
      У Спартака ТУХЛОЕ фальшивое золото, благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота!
      Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!!!
      А Мутко закрыл глаза на этот произвол Федуна и судей и ПРЕДАЛ Зенит!
      Можно только догадываться о цене вопроса этого ПРЕДАТЕЛЬСТВА!!!
      Мутко закрыл глаза на судейские скандалы в пользу Спартака и тем самым, помог Спартаку, за счёт ОБМАНА и цены вопроса, УКРАСТЬ золотые медали у Зенита!!!
      Спартак, ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛ себе дорогу в чемпионский АД!!!
      А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита и других команд!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
      В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака!
      А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака, при ЧЕСТНОМ судействе!
      На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ!
      Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ!
      Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ!
      Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА!
      Почему молчит Мутко, Будогосский и другие!
      Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ!
      Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
      В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 17:53

      Оставьте стадион вообще в покое. Пусть будет как памятник)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 16:59

      Похоже Газпром все-таки возьмет стадион под свое крыло , раз уж САМ г-н Миллер "потрогал" газон . . Самому Зениту это не потянуть . Ну а что , "Газпром - Арена" - это звучит . Может хоть наконец-то История с ним закончится .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 мая 2017, 14:15

      Задача сейчас видимо стоит не сыграть достойно на Кубке Конфидераций, а провести качественно турнир. Крестовский стадион просто сырой, и это за месяц до турнира. Ужас......но поле за месяц поменять очень даже реально, тем более почти летом. Помнится в 2011 в Черкизово за месяц (март-апрель) сумели положить новый классный газон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      a-link 14 мая 2017, 13:32

      раньше всё смеялись ,да подкалывали,а сейчас уже не смешно!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      n1hat 14 мая 2017, 12:30

      Не удивлюсь, если матчи Кубка Конфедераций перенесут на Петровский)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 мая 2017, 12:15

      сжечь его на хер

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 14 мая 2017, 12:02

      Друзья, с Вашего позволения, хотел бы поразглагольствовать о процессе возведения нашей замечательной арены. Со строительством я знаком не понаслышке, так как принимал участие в его строительстве в течении четырех лет с 2009 по 2012. Работал старшим прорабом в подрядной организации на монолите. Пришел в апреле 2009. К этому времени еще не было залито порядка 12000 м3 ростверков, не до конца был срыт холм (в нем жили сотни стрижей). Генподрядчиком уже был Транстрой. Хочу напомнить, что Аванту выплатили при расторжении договора 5 млрд 450 млн руб, то есть 80% от общей первоначальной суммы. После этого директор Аванта гибнет при загадочных и концы в воду. Почему никого не смутило, что выполнив 10% работ были выплачены деньги за 80%, непонятно. Не все знают, что изначально каркас стадиона должен был быть выполнен из немецкого металлопрофиля. В связи с тогдашним падением рубля решили удешевить и делать из монолита. Убежден, что будь оставлен металл, сроки и цена стадиона были бы значительно меньше. Лето 2009 было единственным, когда работа на стройке кипела. В 2010 ждали нового проекта, в 2011 и 2012 не было финансирования. В эти годы в основном работали в холодный сезон. При этом для обеспечения теплового режима, тратились гигантские деньги на обогрев дизельными пушками и устройство тепляков. А летом процесс практически замирал. В начале 2010 года всем уже было ясно, что ни в сроки ни в деньги Трансстрой не укладывается. Тогда в голову Матвиенко В.И. приходит светлая мысль провести в Питере полуфинал ЧМ. Конечно для этого надо было его увеличить до 68000 и полность поменять проект, но что не сделаешь, ради престижа. После этого решения поменяли (зачем то) генпроектировщика. На новый проект было выделено порядко 500 млн. Сроки сдвинули, смету увеличили. Идея эта была авантюрная еще и потому, что в начале 2010 Россия рассматривалась букмекерами как аутсайдер среди претендентов на проведения ЧМ. Но деваться было некуда. Нужен был глобальный повод.

      Весну и лето мы простояли, с октября пошло шевеление. Новый проектировщик полностью забраковал старый проект. Когда пришли новые чертежи, выяснилось, что часть конструкций необходимо усиливать. В первых двух уровнях почти все колонны были круглые, диаметром 1,5м. После изменения они стали квадратными 2,1х2,1м. Учитывая, что перекрытия были уже залиты, опалубку на 8 м высоты выставляли на пупке. Под демонтаж пошло порядка 8000м3 уникальных железобетонных конструкций (это пятиэтажка хорошая). В 2009 для монтажа временных опор под крышу «Мостотряд19» закупил порядка 200000 тонн металла. Половину смонтировал. Монтировали их двумя 750-и тонными кранами. Смена крана стоила порядка 250-и тысяч. Итого 15 млн в месяц только аренда. А их еще завозили и собирали по три недели. В итоге выяснилось, что большая часть временных опор не нужна. И краны еще год их разбирали.

      Замечательна история с креслами. Купленные в 2009 году ( самое же время), они лежали на стадионе, потом их увезли на хранение, в 2011 за неуплату площадка отказалась их хранить. И целый месяц вереница фур возила эти кресла на стадион. В процессе они конечно вид свой сильно теряли. Денег на транспортировку и хранение вполне хватило бы, чтобы новые купить.

      Текучка на стройке была страшная. Из службы заказчика только один человек строил от Аванта до Метростроя. Трансстрой полностью менял руководство несколько раз. Из градостроительного комитета люди увольнялись десятками. Например, перед приездом Медведева за два месяца уволилось около сотни сотрудников. Когда узнали о его приезде, началасьдвижуха в лучшем стиле армии. Земляной холм заросший за годы травой, неделю пропалывали вручную 30 узбеков. Сделали площадку и дорогу из дорогущей шпунтованной доски, потратив как говорили, на нее 200т.р.. Срач завесили маскировочными сетками. Дима правда все равно не оценил.

      За все время строительства меня не покидала мысль, что никому не интересно, чтобы стадион был построен. Ни старым пердунам технадзорам, ни высшим руководителям. Всех устраивало, что процесс бесконечен. С финансированием была полная задница. Первые деньги после нового года появлялись в марте. До этого строили за свои. Транстрой кстати вколачивал в стройку немеряно. Иногда по пол года материалы покупал сам. В 2011 году Матвиенко практически шантажом заставила крупные компании финансировать строительство. Наша фирма ушла под Проммонолит, так как Транстрой не платил. В октябре 2012 я был переведен на другой объект и о дальнейшем строительстве знаю только из газет.

      По моему мнению главная проблема строительства – отсутствие хозяина. Отсюда и воровство и безответственные решения и отсутствие финансирования. Ответственность считаю лежит в первую очередь на Матвиенко. Она лично принимала решения, утверждала сметы, генподрядчиков. После таких провалов в тюрьму бы не попасть, а у нас в стране она до сих пор третье лицо. Значит устраивает такой бардак нашего суперхоккеиста. Значит и меняться ничего не будет.

      Кстати первый футбольный матч на стадионе провели еще в 2009 году в день строителя. Играли на бетоне. Команда Генподрядчика и Подрядчиков.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Genchik92 14 мая 2017, 12:35

      В октябре 2012 г. вовремя соскочил,Генчик,
      а то быть тебе в Крестах,летописец ,ты ,наш:0)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь > Genchik92 14 мая 2017, 12:49

      Спасибо, такой внутренний подробный обзор достоин похвалы! Думаю, мало где такое прочитаешь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Genchik92 14 мая 2017, 13:06

      Ой зря ты это написал....зря!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный > Genchik92 14 мая 2017, 13:11

      Коммент, конечно, не в "двух строчках", но читается на одном дыхании..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim > Genchik92 14 мая 2017, 13:12

      Генчик в твоей анкете посмотрел ты 1992 г.р. и в 2009 году тебе было 18 лет! Кто тебя в 18 лет старшим прорабом сделает? если ты конечно не родственник одного из боссов генподрядчика

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Genchik92 14 мая 2017, 13:36

      Схема работы заказчика(бюджета) с Авантом и дальнейшая судьба его директора до боли напоминает судьбу С Магнитского и фирм, которые он представлял. Грабят бюджет( читай все население страны), но чиновники и ухом не ведут, им от этого только прибыль. Конечно в таком случае они заинтересованы в том, что бы эта кормушка не заканчивалась, а еще и увеличивалась (увеличение до 68000 зрителей). Не удивлюсь если часть из этих денег осела на счетах "виолончелистов", поэтому и Димон и "самый главный футболист" и ухом не ведут. Сюда же можно отнести и "внезапную" смерть В Тюльпанова, курировавшего стройку.
      Спасибо. что написал подробно, в прессе всего этого не прочтешь.
      До каких же пор нас будут грабить, а мы все это будем одобрять и поддерживать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 14 мая 2017, 15:10

      При чем здесь Навальный, у тебя бзик на него? Он еще ничего не своровал, какие к нему претензии? Его. который еще ничего не спер осуждаешь. а тех кто уже спер, защищаешь, это по крайней мере странно, если не сказать более жестко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 14 мая 2017, 16:12

      В тюрьму, закон один для всех.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Genchik92 14 мая 2017, 16:54

      Смело , хотя ничего нового . Нет хозяина , нет ничего . А бюджетные деньги пилить - "это можно даже за огород не ходить" .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 14 мая 2017, 16:57

      В цивилизованных странах в тюрьму сажают судьи. а не прехенденты. В султанатах и "суверенных демократиях", там решают кого посадить "лидеры нации".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 > MaxKlim 14 мая 2017, 17:06

      это не мой комментарий

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 мая 2017, 12:01

      Не смешно.
      Хотя было бы смешно,если б не было так грустно....
      Сколько уже бабла сожрал этот стадион-крокодил?
      А теперь выясняется ,что и поляна полная фекалия!
      Значитса ,тот кто ложил этот газон,положил на него ,
      А бабло ?
      Идиотский вопрос,
      разницу к себе в карман....Третий сорт - не брак!
      Эх....мудаки вы,мудаки....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 > alex1951 14 мая 2017, 12:02

      не пишите ерунду

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Genchik92 14 мая 2017, 12:32

      Девеностовторому Генчику,
      Взрослый вроде человек,а все в генчиках ходишь...
      Но не об этом речь,а о том ,что сам досконально расписал
      как разбазаривают бабки и сам же через раз пытаешься оправдать.
      Ты у них за адвоката или честь мундира защищаешь?
      Бред хоть не пиши ,типа ,травка не прижилась,
      Уевому танцору....дальше знаешь сам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > 3a zenit 14 мая 2017, 20:50

      И ты туда же ,
      да по хую кто там стелил,
      иванов,петров,сидоров,пидоров,
      так дела не делаются!
      поэтому вы все в говне.
      и валите друг на друга!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > 3a zenit 15 мая 2017, 11:25

      Идиот,что можно сказать.
      Кстати ,а ты себя кем считаешь,
      чуреком,азиатом?
      раз с сарказмом пишешь ,,.....еувропеец епта))...,,
      ps Мне не пох ,тк с друзьями бронируем билеты на след.год
      ...там и встретимся,выпьем ,обсудим,слабо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 мая 2017, 11:59

      Ну, как-то так...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11