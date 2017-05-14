Миллер: «На «Крестовском» реально можно получить травму»

Федун: - "Мы порвали всех"!!!
Уже ПОРВАЛИ всех, благодаря судейскому ПРОИЗВОЛУ в пользу Спартака!!!
У Спартака ТУХЛОЕ фальшивое золото, благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота!
Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!!!
А Мутко закрыл глаза на этот произвол Федуна и судей и ПРЕДАЛ Зенит!
Можно только догадываться о цене вопроса этого ПРЕДАТЕЛЬСТВА!!!
Мутко закрыл глаза на судейские скандалы в пользу Спартака и тем самым, помог Спартаку, за счёт ОБМАНА и цены вопроса, УКРАСТЬ золотые медали у Зенита!!!
Спартак, ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛ себе дорогу в чемпионский АД!!!
А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе!
Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита и других команд!!!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять!
Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака!
А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака, при ЧЕСТНОМ судействе!
На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ!
Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ!
Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ!
Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА!
Почему молчит Мутко, Будогосский и другие!
Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ!
Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал состояние газона на новом стадионе «Крестовский». Ранее было принято решение, что свой ближайший матч «Зенит» проведет на «Петровском».
«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории. Решение перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский» и оставить новый стадион для игры сборной летом я считаю правильным», – заявил Миллер.
Ранее сообщалось, что на «Крестовском» придется полностью менять газон.