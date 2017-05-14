Миллер: «На «Крестовском» реально можно получить травму»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал состояние газона на новом стадионе «Крестовский». Ранее было принято решение, что свой ближайший матч «Зенит» проведет на «Петровском».

«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории. Решение перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский» и оставить новый стадион для игры сборной летом я считаю правильным», – заявил Миллер.

Ранее сообщалось, что на «Крестовском» придется полностью менять газон.