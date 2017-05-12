Гол Натхо и дубль Чалова помогли ЦСКА укрепиться на втором месте в чемпионате России

Все лучше чем Зенит. Я имею в виду второе место. Но что будет в ЛЧ? Ни тот, ни другой из группы не выйдут...
Встреча 28-го тура РФПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
«Бомбардир» предлагает посмотреть голы, забитые на «ВЭБ Арене».
1:0 – Натхо (с пенальти), 31
@PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 1:0 31' Бибарс Натхо @BibarsNatcho (пенальти) pic.twitter.com/hy3zGlnPH5—(@rfpl) 12 мая 2017 г.
2:0 – Чалов, 41
@PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 2:0 41' Федор Чалов pic.twitter.com/bl8SdNDQ1x— (@rfpl) 12 мая 2017 г.
3:0 – Чалов, 53
@PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 3:0 53' Федор Чалов (дубль) pic.twitter.com/KUKDqCe9s1— (@rfpl) 12 мая 2017 г.