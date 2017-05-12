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    Гол Натхо и дубль Чалова помогли ЦСКА укрепиться на втором месте в чемпионате России

    Встреча 28-го тура РФПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть голы, забитые на «ВЭБ Арене».

    1:0 – Натхо (с пенальти), 31

    2:0 – Чалов, 41

    3:0 – Чалов, 53

    Источник: РПЛ

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    12.05.2017 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 мая 2017, 08:59

      Все лучше чем Зенит. Я имею в виду второе место. Но что будет в ЛЧ? Ни тот, ни другой из группы не выйдут...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2017, 03:28

      Ну ещё две игры с таким-же настроем, и второе место гарантировано, удачи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 12 мая 2017, 22:43

      Везет же кому-то, что ни матч, то пенальти....................

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > MDAR 13 мая 2017, 08:20

      когда это был последний раз у ЦСКА пенальти?

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