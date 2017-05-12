Неймар покинет «Барселону», если Унсуэ останется в ней

если руководство покажет, что в такой ситуации услышало Неймара, то не сразу, но через два хода, будет иметь еще больше проблем. Это надо пресекать сразу. Пусть и с издержками.
Нападающий «Барселоны» Неймар бурно отреагировал на критику помощника главного тренера Хуана Карлоса Унсуэ, когда тот на недавней тренировке попросил бразильца более внимательно подходить к занятию.
«Если Унсуэ останется в «Барселоне», то я покину клуб», – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что Унсуэ является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера сине-гранатовых в следующем сезоне.