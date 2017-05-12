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    Неймар покинет «Барселону», если Унсуэ останется в ней

    Нападающий «Барселоны» Неймар бурно отреагировал на критику помощника главного тренера Хуана Карлоса Унсуэ, когда тот на недавней тренировке попросил бразильца более внимательно подходить к занятию.

    «Если Унсуэ останется в «Барселоне», то я покину клуб», – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

    Стоит отметить, что Унсуэ является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера сине-гранатовых в следующем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 10:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 мая 2017, 13:28

      если руководство покажет, что в такой ситуации услышало Неймара, то не сразу, но через два хода, будет иметь еще больше проблем. Это надо пресекать сразу. Пусть и с издержками.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:26

      Примадонна - началось мессийное поведение. Не рановато ли ?

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 12 мая 2017, 16:55

      Лол, недавно писали что Унсуэ, наиболее вероятная замена Энрике, потому что Неймар и Месси поддерживают его.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 мая 2017, 16:15

      лишь бы посплетничать некоторым ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 12 мая 2017, 16:01

      Вроде они же и писали, что Неймар за Унсунье

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 мая 2017, 13:38

      И вы верите в это?
      Сказочные журналисты, из мухи слона делают)

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 мая 2017, 13:09

      Я на стороне Карлоса. Неймар не хочет развиваться, пусть идёт в модельеры по шляпам. Не велика потеря, слишком стал жаден. Главное сохранить Месси. К нему поставить двух молодых талантливых (испанцев, аргентинцев). И продолжать. Футбол должен расти и молодеть. А Лео должен передавать опыт, в этом его величие. Барса возродится. Неймар случайный элемент.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 мая 2017, 11:31

      Вот это бурость!!!! Если это правда не скоро будет порядок в барсе.!

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 мая 2017, 11:25

      Какое то рас.... во ))) Игроки выбирают тренеров,игроков,ставят условия..... Бердыева на них нет....

      1
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