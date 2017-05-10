Мане – лучший игрок «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Абсолютно согласен, тем более характерно , как команда выглядит последние месяцы без него, как звучит спортивная присказка лучшего игрока видно ,когда его нет на поле.Да и в расчете цена ,качество Садьо по моему лучший трансфер этого сезона в Англии, уж точно сенегалец дал своей команде куда больше, чем Погба своей.
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане признан лучшим игроком команды в сезоне-2016/17.
Сенегальский футболист стал лучшим и по версии футболистов, и по версии клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане записал на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи в 27 матчах.