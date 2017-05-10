Мане – лучший игрок «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане признан лучшим игроком команды в сезоне-2016/17.

Сенегальский футболист стал лучшим и по версии футболистов, и по версии клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане записал на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи в 27 матчах.