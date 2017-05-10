«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2017/18

красивая и оригинальная форма!!!а на вкус и цвет пошли все нах)))
«Манчестер Юнайтед» презентовал гостевую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Техническим спонсором английского клуба выступила компания adidas.
«Манчестер Юнайтед» презентовал гостевую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Техническим спонсором английского клуба выступила компания adidas.
красивая и оригинальная форма!!!а на вкус и цвет пошли все нах)))
Погба-это что-то с чем то и не о чём, это позор самого дорогого игрока мира! Анекдот мать его! Он же как был бревном так о остался... Свою стоимость трансфера он никогда не оправдает... Вот вас и самый дорогой игрок... Лучший В своем деле это Нголо Канте-Вот это Опорник-Разрушитель от Бога! Вот он Трудяга Всех Хавает на поле! Лучший Он Одним Словом!!! Погба с ним не сравнится НИКОГДА! А ТАК много центральных охотников есть получше Погба! А КАНТЕ ЭТО ИДЕАЛ ОПОРНОГО ПОЛУЗАЩИТНИКА!
Главное не форма!
не зря сэр Алекс его вытурил-второй Марио
Надеюсь станут черными дьяволами!!! хотя навряд ли !!! Не понимаю Манчестер купил погба потому - что тот в ютюбе снимается и на фото кривляется, или за футбольные качества???
Пойдееет!!!