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    «Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2017/18

    «Манчестер Юнайтед» презентовал гостевую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

    Техническим спонсором английского клуба выступила компания adidas.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.05.2017 12:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 мая 2017, 20:23

      красивая и оригинальная форма!!!а на вкус и цвет пошли все нах)))

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      Рейтинг: +214

      Yurini 10 мая 2017, 17:30

      Погба-это что-то с чем то и не о чём, это позор самого дорогого игрока мира! Анекдот мать его! Он же как был бревном так о остался... Свою стоимость трансфера он никогда не оправдает... Вот вас и самый дорогой игрок... Лучший В своем деле это Нголо Канте-Вот это Опорник-Разрушитель от Бога! Вот он Трудяга Всех Хавает на поле! Лучший Он Одним Словом!!! Погба с ним не сравнится НИКОГДА! А ТАК много центральных охотников есть получше Погба! А КАНТЕ ЭТО ИДЕАЛ ОПОРНОГО ПОЛУЗАЩИТНИКА!

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      Рейтинг: +95

      demir301 10 мая 2017, 14:00

      Главное не форма!

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 мая 2017, 13:15

      не зря сэр Алекс его вытурил-второй Марио

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 мая 2017, 13:13

      Надеюсь станут черными дьяволами!!! хотя навряд ли !!! Не понимаю Манчестер купил погба потому - что тот в ютюбе снимается и на фото кривляется, или за футбольные качества???

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      Рейтинг: +28

      ilya733090 10 мая 2017, 13:06

      Пойдееет!!!

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