Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамеса предлагали «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста договаривались о переходе игрока в английскую команду.

    Сообщается, что колумбиец летом хочет уйти из «Реала». Сейчас ему подыскивают варианты для продолжения карьеры.

    В нынешнем сезоне испанской Примеры Хамес провел 20 матчей, забив восемь голов и отдав семь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2017, 19:33

      Отличный игрок, но в МЮ бы поцентрее кого. Лаказет Мората Гризман для пары с молодежью/Руни/Ибра... и игрока совсем центр на замену одуванчику. Ну не вывозит он

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      САНЁК17 9 мая 2017, 19:32

      Купили парня использовали как расходный материал

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11