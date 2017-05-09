Хамеса предлагали «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста договаривались о переходе игрока в английскую команду.

Сообщается, что колумбиец летом хочет уйти из «Реала». Сейчас ему подыскивают варианты для продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Хамес провел 20 матчей, забив восемь голов и отдав семь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.