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    Орлов: «Меня все время хотят отстранить от комментирования. Что поделать, такова моя профессия»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов дал понять, что приносит удачу «Зениту». Также Орлов признался, что многие болельщики хотят отстранить его от комментирования матчей.

    «Зенит» не проигрывает, когда я веду его матчи. Значит, я счастливый. Мне везет.

    Не боюсь ли, что болельщики ЦСКА попробуют отстранить меня от комментирования матчей? Не только болельщики ЦСКА, меня разные болельщики все время хотят отстранить. Что поделаешь? Такая моя профессия», — сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    05.05.2017 15:13
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 7 мая 2017, 00:29

      Нет, Гена. Таков твой диагноз...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Artemrud 6 мая 2017, 10:24

      С Орловым лично я футбол смотрю без звука

      2
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 6 мая 2017, 06:36

      Пусть будет! С Орловым весело футбол смотреть, если не брать во внимание возраст.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 мая 2017, 02:29

      Что делать что делать??? КлиЗьму тебе сделать! Чтобы трындел поделу!!! Н

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +202

      Ronko 6 мая 2017, 01:15

      Тут дело не в профессии, господин Орлов, а в вас.

      3
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      Рейтинг: +4024

      raritet 5 мая 2017, 22:29

      Вся проблема современного общества в полном отсутствии культуры, как говорил Эмерсон Торо: развиваются города, промышленность, а культура увы нет. Если кому-то не нравиться комментарий определенного коментатора, можно смотреть и без звука. Это в конце концов не концерт филадельфийского симфонического оркестра. А постоянно хаять пожилого человека просто некультурно господа.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > raritet 6 мая 2017, 02:06

      а ты его слушал хотя бы раз? то что он хаит всех, только зенит хороший? а причина наверное в том что он культурно хаит ---ему можно...

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 5 мая 2017, 22:19

      Я депутат. Меня все обвиняют в коррупции. Но что поделать, такова моя профессия))

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      Рейтинг: +88

      Vara81 5 мая 2017, 21:54

      Как комментатор сборной страны так пожалуйста, а вот матчи с зенитом так там игра в одни ворота ... ну не приятно когда комментарий идёт только о самом культурном клубе страны ...))

      3
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 5 мая 2017, 21:16

      мне Стогниенко нравится...плохо когда его убрали, а Гену оставили)

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 мая 2017, 19:59

      - друзья!, давайте не будем обижать Гену), он старенький!, он седой!, у него альцгеймер...возможно, и кто-то из нас станет таким), НО НИКТО из НАС никогда не забудет чемпионат РФПЛ 2016/2017!!!, но пока МЫ только 5-ти звёздочные, как - несравненный армянский коньяк!!!....есть пути к совершенству!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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