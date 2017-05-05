Орлов: «Меня все время хотят отстранить от комментирования. Что поделать, такова моя профессия»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов дал понять, что приносит удачу «Зениту». Также Орлов признался, что многие болельщики хотят отстранить его от комментирования матчей.

«Зенит» не проигрывает, когда я веду его матчи. Значит, я счастливый. Мне везет.

Не боюсь ли, что болельщики ЦСКА попробуют отстранить меня от комментирования матчей? Не только болельщики ЦСКА, меня разные болельщики все время хотят отстранить. Что поделаешь? Такая моя профессия», — сказал Орлов.