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    Дерби ЦСКА – «Спартак» – единственная спортивная трансляция, попавшая в топ-100 самых рейтинговых программ недели

    Трансляция матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2) попала в топ-100 самых рейтинговых программ России прошлой недели для аудитории старше 18-ти лет.

    Как сообщает Mediascope, московское дерби заняло в списке 81-е место, имея рейтинг 1,9% и долю просмотра в 8%. Отметим, что это единственная спортивная программа, попавшая в рейтинг 100 лучших.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий третьим ЦСКА на 10 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 23:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 мая 2017, 08:11

      а что еще какие-то интересные спортивные события были? разве только формула-1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 5 мая 2017, 06:38

      Кто вычислял то ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 мая 2017, 04:25

      Замечу - вовсе не матчи зенита попадают в топ. Ясно какая команда популярна в народе, и это не зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 5 мая 2017, 00:40

      но матч был классный!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 мая 2017, 00:11

      Как они это посчитали? Соцопрос? Этот матч смотрело и обсуждало полстраны. Херня это, а не рейтинг!

      0
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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > mialkov 5 мая 2017, 01:06

      Да нифига! К сожалению, это реальный рейтинг, большая часть страны смотрит после работы стандартные штуки типа Урганта, Малахова, Дом-2, Голоса и т.д. и даже самые бредовые обгоняют по рейтингу почти любые дерби

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 мая 2017, 00:06

      Если даже главное дерби страны на 81-м месте в рейтинге, то о какой футбольной стране вы говорите

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 4 мая 2017, 23:50

      Все дом2 смотрят и пусть говорят, а тут какой то футбол)))) повезло что 81 заняли то ))))))

      2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь > DQ1 5 мая 2017, 00:11

      Или Киселева на России1

      0
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