Дерби ЦСКА – «Спартак» – единственная спортивная трансляция, попавшая в топ-100 самых рейтинговых программ недели

Трансляция матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2) попала в топ-100 самых рейтинговых программ России прошлой недели для аудитории старше 18-ти лет.

Как сообщает Mediascope, московское дерби заняло в списке 81-е место, имея рейтинг 1,9% и долю просмотра в 8%. Отметим, что это единственная спортивная программа, попавшая в рейтинг 100 лучших.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий третьим ЦСКА на 10 очков.