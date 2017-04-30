Орлов: «В дерби ЦСКА – «Спартак» Питер будет болеть за красно-белых»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По словам журналиста, в московском дерби болельщики «Зенита» будут поддерживать красно-белых.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Чего лично вы ждете от этого дерби?

– Хочется увидеть игру с драматическими коллизиями. Чтобы одни забивали, другие догоняли. От дерби всегда ждешь много голов. Желаю судье Безбородову справиться, ничего не испортить, а футболистам – избежать травм.

– Кто фаворит?

– Шансы – 50 на 50. Хотя у команд разные задачи. Все-таки ничья – в пользу чемпионства «Спартака». Это уже очевидно. А что касается ЦСКА, то армейцы очень мощно сыграли с «Локомотивом». Атака раскрылась. Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы болельщики не ругались.

Сегодня за «Спартак» будет болеть большая часть болельщиков «Зенита». Если «Спартак» выиграет, то «Зенит» в случае завтрашней победы над «Томью», обойдет ЦСКА и выйдет на второе место. Это же простая математика.

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