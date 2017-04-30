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  • Орлов: «В дерби ЦСКА – «Спартак» Питер будет болеть за красно-белых»

Орлов: «В дерби ЦСКА – «Спартак» Питер будет болеть за красно-белых»

30 апреля 2017, 13:16
31

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком». По словам журналиста, в московском дерби болельщики «Зенита» будут поддерживать красно-белых.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Чего лично вы ждете от этого дерби?

– Хочется увидеть игру с драматическими коллизиями. Чтобы одни забивали, другие догоняли. От дерби всегда ждешь много голов. Желаю судье Безбородову справиться, ничего не испортить, а футболистам – избежать травм.

– Кто фаворит?

– Шансы – 50 на 50. Хотя у команд разные задачи. Все-таки ничья – в пользу чемпионства «Спартака». Это уже очевидно. А что касается ЦСКА, то армейцы очень мощно сыграли с «Локомотивом». Атака раскрылась. Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы болельщики не ругались.

Сегодня за «Спартак» будет болеть большая часть болельщиков «Зенита». Если «Спартак» выиграет, то «Зенит» в случае завтрашней победы над «Томью», обойдет ЦСКА и выйдет на второе место. Это же простая математика.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (31)
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MURAD F. A.
1493547763
Орлова не переваривают большинство болельщиков всех команд, болельщикам Зенита надо болеть чтобы свои играли, а не рассчитывать и надеятся на других
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Бриг
1493547785
Пусть победит сильнейший Спартак.
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никo
1493550722
Только за Цска.. Хотя болельщик ЗЕНИТА!! Свиней надо опустить НИЖЕ ПЛИНТУСА!!
Ответить
NEON-SM
1493550794
а мы все ждём просто победы КБ, и не важно сколько у кого очков, дерби есть дерби
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Диктор
1493550801
На фиг нам не нужна поддержка пидерцев.
Ответить
Taps
1493551481
Старый мудак Орлов, тебя клинит на всю голову. Зенитовцы за хорошую игру, значит за ЦСКА.
Ответить
1bear
1493552373
..."пидер" будет болеть за красно-белых...
Ответить
ANDY38
1493552816
Гена совсем рехнулся!!!! Никто из болел Зенита не будет болеть на Свинарник ни при каких обстоятельствах!!!! А Свинотам - еще 100 лет без побед!!!
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Павелий
1493554120
Питер болеет за Спартак, потому что настоящий Питер - красно-белый!! Я болею за Спартак с 1995 года, в Питере с 2002 года. И настящих спартачей здесь сотни тысяч!
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subbotaspartak
1493559552
По ходу Орёл сдулся И под второе место прогнулся. А бомжи за наших вряд ли болеть будут, Они своё прошлое так просто, как Орёл, не забудут.
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