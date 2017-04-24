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  • Бутенко: «Замена Еськова – это не наказание, а стратегическая необходимость»

Бутенко: «Замена Еськова – это не наказание, а стратегическая необходимость»

24 апреля 2017, 17:18
3

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение о замене арбитра матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, Алексея Еськова заменит бригада Сергея Карасева. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Замена арбитра – это не наказание арбитру, хотя это прямое действие. Эта замена – стратегическая необходимость, которая впитывает в себя и футбольную, и профессиональную, и общечеловеческую дипломатию. Здесь в большей степени не наказание предусмотрено, а снятие напряжения определенного.

Никто не собирается голову в песок прятать и говорить, что все безошибочно. Сами представьте, я думаю, что и вы, и футбольное сообщество понимают, что Еськов – арбитр высокого уровня с пониманием нюансов футбола. Он сам очень хороший футболист. У каждого бывают эпизоды, даже не характеризующие уровень судейства. Ведь ни у кого не вызывало сомнения, что он четко управляет игрой до определенного эпизода. Человек есть человек. Я говорю без обвинений и не для того, чтобы обелить Еськова.

До определенного момента все было идеально, но его решения взорвали атмосферу на футбольном поле, а оттуда понеслось дальше. Вот, что такое принятие решения по игровому статусу. Сама по себе аура вокруг тура, а не только матча, накалилась. Представьте, с каким настроением Еськов вышел бы судить ЦСКА и «Локомотив». Такое состояние арбитра не соответствует необходимой подготовке. Психологический фон арбитра фундаментируется на положительных эмоциях.

Продолжит ли он судить? Кроме эмоций, кроме определенных административно-силовых шагов есть еще и другие правовые документы, которые говорят о том, что если арбитр что-то допустил, то предусмотрены шаги по наказанию или ненаказанию. Контрольно-квалификационная комиссия еще не собиралась, мы еще не обсуждали ничего. До заседания я не имею права об этом говорить. Бывают такие несчастливые дни у арбитров. И у меня такое было, тогда меня на полгода в первый дивизион «шуганули» в 1993 году, но ничего, выплыл. Главное, выводы делать. Будем надеяться, что кроме этого матча таких взрывоопасных более не будет», – сказал Бутенко.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Карасев Сергей Еськов Алексей
Комментарии (3)
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cska-62
1493054093
"...Эта замена - стратегическая необходимость..." - заявил стратег судейской мафии. - "Нам нужно перегруппировать силы, подтянуть резервы, провести рекогносцировку местности и нанести концентрический удар в самом важном в стратегическом смысле матче первенства! Победа будет за нами! Честный футбол не пройдёт! Ура!".
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polt
1493054376
"тогда меня на полгода в первый дивизион «шуганули» в 1993 году, но ничего, выплыл." - вот и это гавно(еськов) выплывет, нет у вас ни человеческой совести, ни профессиональной чести, чтобы признать свои косяки и уити в отставку после такого позорища.
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Диктор
1493055715
Дисквалифицировать его пожизненно.
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