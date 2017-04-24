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    «Динамо» и «Локомотив» поспорят за Ивелина Попова

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что в случае чемпионства красно-белых, хавбек с большой долей вероятности потеряет место в составе команды.

    Интерес к футболисту проявляют «Локомотив» и «Динамо». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне РФПЛ на счету Попова 17 матчей, два гола и одна голевая передача.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.04.2017 15:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3136

      m40 26 апреля 2017, 19:41

      По нескольким последним матчам, я не понимаю, что он делает в стартовом составе. Очень много косячит

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 26 апреля 2017, 09:56

      Теперешний он и даром не нужен!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 апреля 2017, 16:38

      Ивелин хороший игрок и бесспорно помогал Спартаку многие годы. Но физика оставляет желать лучшего и врят ли в лиге чемпионов такой уровень будет востребован. Другой вопрос сможет ли Спартак найти лучшего на его позицию или опять какой-нибудь экспериментальный игрок????

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 апреля 2017, 16:35

      летят утки...

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 апреля 2017, 16:04

      Странная новость ,что в этом ряду делает Динамо, по моему у них большие проблемы с финансами и вряд ли Ивелин захочет переходить из команды ,которая будет играть в лиге чемпионов в команду которая возможно будет бороться за выживание в РФПЛ .Локомотив же пока не понятно будет ли переход в эту команду шагом вперед,скорее нет ,чем да.Да и вообще Попов занимает свое место в Спартаке,я не думаю что бы это изменилось в следующем сезоне.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > hevbn 28 24 апреля 2017, 16:26

      Не добавить не прибавить, прочитал мои мысли,)

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 апреля 2017, 15:52

      Динамо он точно не нужен.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 апреля 2017, 15:48

      Странно,почему Спартак решил с ним распрощаться ! Добротный игрок,,,

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