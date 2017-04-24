«Динамо» и «Локомотив» поспорят за Ивелина Попова

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что в случае чемпионства красно-белых, хавбек с большой долей вероятности потеряет место в составе команды.

Интерес к футболисту проявляют «Локомотив» и «Динамо». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне РФПЛ на счету Попова 17 матчей, два гола и одна голевая передача.