Карвахаль: «Мадридцев поимели, поэтому нам пора сплотиться»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат матча против «Барселоны» (2:3). Напомним, «Реал» впервые проиграл на «Сантьяго Бернабеу» в добавленное время.

«Говорят, мадридцев поимели. Нам пора сплотиться как никогда ранее. Вперед, Мадрид!» – высказал Карвахаль.

В игре с «Барселоной» защитник отыграл все 90 минут.