Карвахаль: «Мадридцев поимели, поэтому нам пора сплотиться»

позоришь имя великого игрока
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат матча против «Барселоны» (2:3). Напомним, «Реал» впервые проиграл на «Сантьяго Бернабеу» в добавленное время.
«Говорят, мадридцев поимели. Нам пора сплотиться как никогда ранее. Вперед, Мадрид!» – высказал Карвахаль.
В игре с «Барселоной» защитник отыграл все 90 минут.
Ahora todos los madridistas estamos jodidos!! Pero os digo una cosa, ES EL MOMENTO DE ESTAR MÁS UNIDOS QUE NUNCA!!!— Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 23 апреля 2017 г.
HALA MADRID pic.twitter.com/PCHnvyVuDm