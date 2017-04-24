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    Карвахаль: «Мадридцев поимели, поэтому нам пора сплотиться»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат матча против «Барселоны» (2:3). Напомним, «Реал» впервые проиграл на «Сантьяго Бернабеу» в добавленное время.

    «Говорят, мадридцев поимели. Нам пора сплотиться как никогда ранее. Вперед, Мадрид!» – высказал Карвахаль.

    В игре с «Барселоной» защитник отыграл все 90 минут.

    Источник: Twitter

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    24.04.2017 13:26
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 24 апреля 2017, 18:58

      позоришь имя великого игрока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 24 апреля 2017, 18:58

      Ronaldinho R10 ты черт, как крыса себя ведешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 24 апреля 2017, 15:32

      интересное высказывание

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 24 апреля 2017, 14:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      девочки не могут поиметь

      -5
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Axe111 24 апреля 2017, 15:29

      Что - поиметь никого не получается?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 24 апреля 2017, 13:55

      поимели это когда счет 5-0, а не в большинстве 3-2 выйграть

      -3
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > lokomotyv 24 апреля 2017, 15:18

      Как будто это не вина мадридцев, что их осталось 10.

      0
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      ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv > Protosser 24 апреля 2017, 15:20

      да не в этом суть, господи , короче бессмысленно объяснять

      1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > lokomotyv 24 апреля 2017, 16:37

      хорошая отмазка

      1
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      ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv > ibragim_ibragimov_99 24 апреля 2017, 17:32

      отвали

      -1
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