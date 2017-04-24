Навас назвал поражение от «Барселоны» обидным

Голкипер «Реала» Кейлор Навас назвал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура испанской Примеры обидным. Он также призвал своих партнеров по команде и болельщиков не падать духом.

«Обидно было проиграть, но не стоит падать духом. Я горжусь тем, как мы сражались. Вперед, Мадрид!» – написал Навас в Twitter.