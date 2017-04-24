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    Навас назвал поражение от «Барселоны» обидным

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас назвал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура испанской Примеры обидным. Он также призвал своих партнеров по команде и болельщиков не падать духом.

    «Обидно было проиграть, но не стоит падать духом. Я горжусь тем, как мы сражались. Вперед, Мадрид!» – написал Навас в Twitter.

    Источник: Twitter

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    24.04.2017 09:04
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 24 апреля 2017, 10:09

      Навас назвал поражение от «Барселоны» заслуженым.

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