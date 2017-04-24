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    ЦСКА планирует продлить контракт с Милановым, но не может договориться

    Руководство ЦСКА рассматривает вариант продолжения сотрудничества с 25-летним болгарским полузащитником Георгием Милановым. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года. Обе стороны готовы сесть за стол переговоров о его продлении.

    Представители клуба уже несколько раз встречалось с агентом футболиста, но пока дальше этого дело не сдвинулось, стороны не могут найти общие точки соприкосновения. Стоит отметить, что Миланов играет в ЦСКА с июля 2013 года.

    Источник: Известия

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    24.04.2017 06:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 апреля 2017, 13:18

      Игрок замены, не более. Пора подтягивать ребят из молодежки.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 24 апреля 2017, 11:42

      Миланов не такая серьезная потеря для ЦСКА. Он средний игрок. Лучше посмотреть на молодых игроков цска.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 апреля 2017, 11:24

      да как то вроде середнячок, и потеря небольшая будет...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 апреля 2017, 11:10

      Время ещё есть до конца 2017, можно посмотреть игроков из молодёжки ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 24 апреля 2017, 09:35

      слабовато играет Миланов может лучше , думаю не потеря для ЦСКА будет , если уйдёт

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 24 апреля 2017, 08:30

      Не тот игрок, о котором стоит беспокоиться.., нет, и не надо....!

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 24 апреля 2017, 07:01

      "Но не моет" исправьте ошибку....

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