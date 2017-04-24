ЦСКА планирует продлить контракт с Милановым, но не может договориться

Руководство ЦСКА рассматривает вариант продолжения сотрудничества с 25-летним болгарским полузащитником Георгием Милановым. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года. Обе стороны готовы сесть за стол переговоров о его продлении.

Представители клуба уже несколько раз встречалось с агентом футболиста, но пока дальше этого дело не сдвинулось, стороны не могут найти общие точки соприкосновения. Стоит отметить, что Миланов играет в ЦСКА с июля 2013 года.