Примера поздравила Месси с 15-м голом в ворота «Реала»

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

На 33-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси сравнял счет.

Гол стал для аргентинца 15-м в ворота «Реала» за 13 лет выступления за главную команду «Барселоны». Официальный Twitter турнира поздравил футболиста с достижением.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.