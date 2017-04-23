Примера поздравила Месси с 15-м голом в ворота «Реала»

Это же ведь надо,16 штук положить только одному Реалу,наши разъебаи столько за сезон еле забивают,а он одному Реалу захуячил. Красавец!
«Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
На 33-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси сравнял счет.
Гол стал для аргентинца 15-м в ворота «Реала» за 13 лет выступления за главную команду «Барселоны». Официальный Twitter турнира поздравил футболиста с достижением.
«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.
Con 15 goles ante el Real Madrid...— LaLiga (@LaLiga) 23 апреля 2017 г.
¡Messi ya es el máximo goleador histórico de #ElClasico en #LaLigaSantander! pic.twitter.com/4X9ORkpabV