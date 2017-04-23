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    Примера поздравила Месси с 15-м голом в ворота «Реала»

    «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

    На 33-й минуте нападающий каталонского клуба Лионель Месси сравнял счет.

    Гол стал для аргентинца 15-м в ворота «Реала» за 13 лет выступления за главную команду «Барселоны». Официальный Twitter турнира поздравил футболиста с достижением.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Twitter

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    23.04.2017 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 00:00

      Это же ведь надо,16 штук положить только одному Реалу,наши разъебаи столько за сезон еле забивают,а он одному Реалу захуячил. Красавец!

      3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 апреля 2017, 23:51

      даешь новое фото. уже 16 голов!

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