Нойер покинул «Сантьяго Бернабеу» на костылях

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). Он покинул стадион «Сантьяго Бернабеу» на костылях. Сообщается, что голкипер получил перелом во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

По прибытии в Мюнхен футболист пройдет углубленное обследование. По предварительным данным Нойер может пропустить остаток сезона.