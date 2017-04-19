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    Нойер покинул «Сантьяго Бернабеу» на костылях

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). Он покинул стадион «Сантьяго Бернабеу» на костылях. Сообщается, что голкипер получил перелом во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    По прибытии в Мюнхен футболист пройдет углубленное обследование. По предварительным данным Нойер может пропустить остаток сезона.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.04.2017 07:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 апреля 2017, 11:04

      Лучшему вратарю мира скорейшего выздоровления.
      А вчерашнее судейство чисто в пользу Реала, и удаление, и гол из офсайда... Косяк арбитров очевидный всем. Незаслуженная победа Реала и хет трик Рональду липовый...

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 апреля 2017, 10:27

      Всегда охота смотреть матч когда до последней минуты идёт интрига, но судья козел только о реале заботился, а мы болельщики хотим зрелища и честного судейства что в россии продвигают богатых что в европе теперь.

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      Рейтинг: +22

      Igreks > Muhametshin 19 апреля 2017, 11:57

      Бавария значит бедная?))

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin > Igreks 19 апреля 2017, 16:42

      Не у каждой команды ОАЭ спонсор, против немецкой Дойче телеком АГ

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 19 апреля 2017, 10:25

      Скорейшего восстановления Нойеру! Судейство конечно вчера жесть было, ошибок очень много...

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      Рейтинг: +30

      deni-54321 19 апреля 2017, 10:25

      жаль нойера,бавария и так в этом году показывает гавноигру,а теперь еще и единственный нормальный игрок перелом получил

      1
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 19 апреля 2017, 10:18

      судья здорово помог реалу

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > ИБИ ТЕРЕК 19 апреля 2017, 11:58

      Кашкай вообще-то красаучег))) наш человек)))

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 апреля 2017, 09:59

      А ведь доиграл же...только уважение игроку

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 апреля 2017, 09:45

      Здоровья!!!

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      Рейтинг: +124

      Elect 19 апреля 2017, 09:42

      выздоравливай по быстрей!

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 апреля 2017, 09:37

      обидно РОНАЛДУ сломал ногу голкипера высокого уровня.ЗДОРОВЬЯ

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > САНЁК17 19 апреля 2017, 10:15

      Ну ты ишак! Хоть матч то смотрел? Роналду во всех трех своих забитых мячах ближе чем на три метра к Ноеру даже не приближался

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 19 апреля 2017, 09:37

      Прломали ЛУЧШЕГО СТРАЖА в мире((((здоровья тебе

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