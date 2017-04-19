Нойер покинул «Сантьяго Бернабеу» на костылях

Лучшему вратарю мира скорейшего выздоровления.
А вчерашнее судейство чисто в пользу Реала, и удаление, и гол из офсайда... Косяк арбитров очевидный всем. Незаслуженная победа Реала и хет трик Рональду липовый...
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). Он покинул стадион «Сантьяго Бернабеу» на костылях. Сообщается, что голкипер получил перелом во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду.
По прибытии в Мюнхен футболист пройдет углубленное обследование. По предварительным данным Нойер может пропустить остаток сезона.