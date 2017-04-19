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    Роналду стал первым футболистом, который забил 100 голов в Лиге чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в матче против «Баварии», стал первым футболистом, забившим в Лиге чемпионов 100 голов. Подобное достижение было зафиксировано после второго гола в ворота мюнхенского клуба. У ближайшего преследователя португальца Лионеля Месси 94 гола.

    На данный момент на счету Роналду 101 гол в Лиге чемпионов.

    Источник: Opta

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    19.04.2017 00:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +49

      melnicn 19 апреля 2017, 11:18

      Играли обе команды хорошо, но фортуна была на стороне Реала - это было видно с начало игры кода Марсело отбил головой мяч с линии ворот, это и есть футбол - красивый футбол!!!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 19 апреля 2017, 04:51

      Лучший из лучших

      3
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 01:02

      Все по делу, про судейство идите сопите в барселонку

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 19 апреля 2017, 00:58

      Не расслабляются..
      То Рони, то Лео одни рекорды..)

      1
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 19 апреля 2017, 00:49

      Молодчик

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 19 апреля 2017, 00:43

      после гола из офсайда,Бавария как-то сдала.видно было прям.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 апреля 2017, 00:34

      Рон красава, а все кто кричат по судейству так это просто глоры. Ни болею ни за одну из команд, но пенальти баварки был 50-50, не поставленный пенальти на Каземиро был гораздо более очевидным, красная вполне по делу, гол из офсайда здесь боковой не доработал, но опять же было помимо этого немало свистков за баварку. Но, в целом, ошибки были и туда и туда, а по игре Реал был на голову сильнее баварки и должны были оформить выход ещё в основное время в первом тайме. Так что, всё по делу...

      2
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер > ivanthebest 19 апреля 2017, 00:40

      такую чушь ты пишишь.совет тебе бесплатный:футбол это не твоё.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > ivanthebest 19 апреля 2017, 00:43

      Карпин - глор?
      Ребята, вы края уже ни фига не сечёте. Охолонись.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > мистер-твистер 19 апреля 2017, 00:48

      Адекватные доводы по вышесказанному есть? Нет? Дорога одна, проторённая, тебя туда уже наверняка не раз посылали...

      0
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер > ivanthebest 19 апреля 2017, 00:49

      любишь сам оценивать коменты про себя???да ты ещё к тому же и печелен.ахахаха

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Tostao 19 апреля 2017, 00:49

      Плевал я на Карпина, он может хату зарядил на проход баварки... А по поводу того, что баварку явно в этом матче не убили, это факт, ошибки были в обе стороны...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > мистер-твистер 19 апреля 2017, 00:50

      Шутки за 100... Диалог окончен, с 8 классником продолжать общение не вижу никакого смысла...

      1
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер > ivanthebest 19 апреля 2017, 00:50

      такому как ты, бесполезно что-то доказывать.Ты же из семейства "быдлинно-тупоголовых"не обижайся на правду "печальный".))

      2
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 19 апреля 2017, 00:28

      причем тут роналду. он же не фиксирует оффсайд

      3
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > the eternal knight 19 апреля 2017, 01:02

      Точно. Винить Роналду неправильно..

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 апреля 2017, 00:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не люблю эту Рональду
      бикса сраная
      .

      -4
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 апреля 2017, 00:22

      Всё равно удачи было стороне мадристов.Опять игра будет РЕАЛ—Атлетико?

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > САНЁК17 19 апреля 2017, 00:59

      Ювентус думаю))

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