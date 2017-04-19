Роналду стал первым футболистом, который забил 100 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в матче против «Баварии», стал первым футболистом, забившим в Лиге чемпионов 100 голов. Подобное достижение было зафиксировано после второго гола в ворота мюнхенского клуба. У ближайшего преследователя португальца Лионеля Месси 94 гола.

На данный момент на счету Роналду 101 гол в Лиге чемпионов.