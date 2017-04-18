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    Представитель УФАС: «Многие работы на «Крестовском» требуют переделки, возможно заключение новых госконтрактов»

    Заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Петр Яковлев заявил, что многие работы на стадионе на острове Крестовском требуют переделки. Это, по его словам, приведет к заключению новых госконтрактов со строительными компаниями.

    «Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», – сказал Яковлев.

    Также он сообщил о нарушениях в организации процедуры закупок. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 миллионов рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

    «На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону», – отметил Яковлев.

    Источник: Интерфакс

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    18.04.2017 12:47
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +281

      serhz 19 апреля 2017, 08:18

      Ну раз надо , то будем финансировать и дальше !! - обдерём пенсионеров , как в 2015 ! , поднимем цены на газ , ЖКХ !! - вот и будут денежки для охамевшей и безнаказанной своры , называемой теперь - организаторы !

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 апреля 2017, 00:45

      на просранные 900 млн штраф 50 тысяч, в Китае, например, за такое директор фирмы, просравшей в никуда 900 млн либо бы за свои переделывал, либо бы под расстрел пошел вместе со всеми замами, а у нас очередной лярд выделят за счёт субсидий детсадам и школам, твари одним словом и те кто просерает и те кто даёт в очередной раз

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 апреля 2017, 21:56

      Делов-то...
      Ну не построят еще десяток детсадов и школ..((

      0
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      Рейтинг: +893

      Krics 18 апреля 2017, 20:17

      Озеро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 апреля 2017, 18:53

      Позор!!! Взорвите его на хрен!!!! Зачем России такой чемпионат!!!

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 18 апреля 2017, 17:57

      Позорище...борьба с коррупцией в действии. Никаких уголовных дел...ничего.

      5
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 18 апреля 2017, 16:16

      Анекдот уже.........

      2
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      Рейтинг: +444

      vshter76 18 апреля 2017, 16:01

      мне кажется, что дешевле будет снести эту "черную дыру"

      3
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 18 апреля 2017, 15:23

      А как же не так давно известные футбольные деятели голосили,что стадион готов и остались лишь мелкие недоделки ?

      2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 18 апреля 2017, 15:22

      Народ предлагаю скинуться боларами,помочь Питеру.

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