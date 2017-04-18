Представитель УФАС: «Многие работы на «Крестовском» требуют переделки, возможно заключение новых госконтрактов»

Заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Петр Яковлев заявил, что многие работы на стадионе на острове Крестовском требуют переделки. Это, по его словам, приведет к заключению новых госконтрактов со строительными компаниями.

«Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», – сказал Яковлев.

Также он сообщил о нарушениях в организации процедуры закупок. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 миллионов рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

«На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону», – отметил Яковлев.