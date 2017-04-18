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  • Представитель УФАС: «Многие работы на «Крестовском» требуют переделки, возможно заключение новых госконтрактов»

Представитель УФАС: «Многие работы на «Крестовском» требуют переделки, возможно заключение новых госконтрактов»

18 апреля 2017, 12:47
35

Заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Петр Яковлев заявил, что многие работы на стадионе на острове Крестовском требуют переделки. Это, по его словам, приведет к заключению новых госконтрактов со строительными компаниями.

«Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», – сказал Яковлев.

Также он сообщил о нарушениях в организации процедуры закупок. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 миллионов рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

«На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону», – отметил Яковлев.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (35)
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Влад-20
1492510017
т.е. требуют деньги на переделку, а о возврате стыренного речи не ведут, как грустно жить среди воров.
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BANNIKOV1970
1492510597
Стране будет проще если зенита вообще не будет,совсем окуели
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Atom2020
1492510941
Новая акция от государства: заплати 50 тысяч рублей и спизди безнаказанно 900 миллионов! Как они так гос. контракты заключают, что с предыдущего подрядчика нельзя за качество работ спросить и надо новый контракт заключать? И что за дебил приемку работ проводит? ...
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polt
1492512383
ПОЗОРИЩЕ..., ДЕБИЛИЗМ, которому не будет конца. Питер, что с тобой??? Начинаешь разочаровывать...
Ответить
Asbjorn
1492513115
Уже даже не смешно
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Амба Нагорск
1492516347
Этой арене больше подошло бы название "черная дыра".
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Чеба
1492517833
Не обратили ли Вы внимание, что год от года на людей и на их мнение государству ПОХ.Й всё сильнее!?
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Мары
1492518148
Пока власть говорит, что она знает что делать дальше, до тех пор мы будем жить с вот таким вот законом, который полностью устраивает нынешних государственных мужей, бизнес которых как раз под эти законы и подточен. А мы даже не народ.Мы это как его.............Электорат.
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бочаров
1492518165
Народ предлагаю скинуться боларами,помочь Питеру.
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zagrizlik
1492527434
Позорище...борьба с коррупцией в действии. Никаких уголовных дел...ничего.
Ответить
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