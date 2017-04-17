Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Комбаров обменялся футболками с бойцом ММА Нурмагомедовым

    Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов посетил матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

    По завершении матча спортсмен обменялся футболками с защитником московского клуба Дмитрием Комбаровым.

    «Приятная встреча после вчерашней игры. Успехов тебе, друг», — прокомментировал совместную фотографию Нурмагомедов в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 18 апреля 2017, 01:05

      Это он теперь тоже только навешивать будет куда зря или Комбаров всех бить будет?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 17 апреля 2017, 23:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы ногу ему сломал. Хотя......они видимо и так с деффектами

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11