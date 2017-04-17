Дмитрий Комбаров обменялся футболками с бойцом ММА Нурмагомедовым

Это он теперь тоже только навешивать будет куда зря или Комбаров всех бить будет?)
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов посетил матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).
По завершении матча спортсмен обменялся футболками с защитником московского клуба Дмитрием Комбаровым.
«Приятная встреча после вчерашней игры. Успехов тебе, друг», — прокомментировал совместную фотографию Нурмагомедов в Instagram.
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