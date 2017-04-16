Попов и Промес – в стартовом составе у «Спартака», Смольников и Юсупов – у «Зенита»

Стал известен стартовые составы команд на матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Ананидзе, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисио, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисио, Гарсия, Молло, Мак, Кержаков, Джорджевич.

Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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