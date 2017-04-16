Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов и Промес – в стартовом составе у «Спартака», Смольников и Юсупов – у «Зенита»

    Стал известен стартовые составы команд на матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Ананидзе, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо.

    Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисио, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Дзюба, Кокорин.

    Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисио, Гарсия, Молло, Мак, Кержаков, Джорджевич.

    Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2017 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 апреля 2017, 19:52

      Вся надежда на Ещенко!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 16 апреля 2017, 19:52

      кто бы сегодня не вышел на поле, на них будут смотреть все любители футбола

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > Fancyfall 16 апреля 2017, 19:55

      Да,играют то для нас!!!!!!!!!!выиграет сильнейший на сегодняшний день!!!!!!!Это дерби,на каком месте не были бы команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 16 апреля 2017, 19:42

      Главное, что бы Игорь после травмы заиграл нормально... долго к него небыло практики

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 апреля 2017, 19:40

      Смольников? Давно не играл. Юсупов в старте? Гарсия в опале? Уверен, Луческу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Diman0083 16 апреля 2017, 19:39

      Удачи спартаку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > Diman0083 16 апреля 2017, 19:58

      Победы Спартаку!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Diman0083 16 апреля 2017, 19:39

      Юсупов ха ха ха, ему что в стартовом составе делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus 16 апреля 2017, 19:20

      Жаль нет Зе-Луиша!А так норм,боевой состав!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > roma33rus 16 апреля 2017, 19:56

      Без него выиграем!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 19:08

      Что то состав Зенита не впечатлил!!!!!!!!!Спартак вперед!!!!!!!!!!3-1 победит,Зенит в Лигу Европы,как в прошлом году

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 апреля 2017, 19:05

      Луческу пошел вон

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11